L’amour de soi est très important

L’ancienne n ° 1 mondiale Sania Mirza est de retour en Inde après sa campagne à Dubaï et aide sa sœur, Anam Mirza, avec l’exposition de style de vie de cette dernière âgée de 4 ans appelée Label Bazaar. Label Bazaar organisera sa 12e saison à Hyderabad et Bangalore au mois de février 2020 où le thème est «Aimer soi-même» tous les jours.

Sania et sa sœur Anam Mirza ont parlé à IANSlife de la condition physique, de la fraternité et de la meilleure version de vous-même. Sania dit que sa sœur est sa meilleure amie en plus d’être sa styliste. “Ma sœur est ma meilleure amie et elle est ma personne de prédilection pour tout.

Elle est aussi ma styliste car elle comprend si bien mon sens du style. Nous faisons beaucoup de choses amusantes ensemble comme prendre des vacances, aller dîner et aussi aller au gym. J’ai toujours hâte au Label Bazaar qui est une exposition de mode et de style de vie qu’elle organise.

Je sais combien de réflexion et d’efforts se cachent derrière chaque émission. Je suis sous les projecteurs depuis mes 16 ans, donc je suppose que je suis habitué. Mais je suis une personne très privée en général et je ne pense pas y avoir jamais pensé de manière à ce que cela fonctionne en ma faveur ou contre. “

Mirza ajoute que s’aimer soi-même est très important. “Je pense que l’amour-propre est très important. Ce que vous pensez de vous-même a également un impact sur votre attitude envers les autres. La plupart des gens qui ne sont pas sûrs d’eux ou qui ont du mal à avoir confiance en eux sont ceux qui ne s’aiment pas suffisamment quand ils ont tant de raisons. à.

En tant qu’ambassadrice de la marque du Label Bazaar, je suis fier qu’ils abordent cette question et que leur dernière édition soit centrée sur le thème de l’amour de soi. Je me suis toujours adonnée à la thérapie au détail et je pense que tout le monde devrait! “Sa sœur Anam, qui était également une tireuse de niveau professionnel et qui s’est récemment mariée, dit qu’elle est assez similaire à sa sœur.

“Je suis quelqu’un qui a grandi dans une famille sportive et qui regarde ma sœur jouer depuis que je suis enfant. De plus, un fait moins connu est que j’étais un tireur de niveau professionnel et un joueur de basket-ball également.

D’une famille qui aime si profondément le sport à une autre, nous sommes plus semblables que différents. Nous sommes habitués aux distances constantes et à vivre hors des valises. Donc ce n’est rien de nouveau pour moi et j’adore me marier. ”