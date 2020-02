“L’amour ne signifie pas que nous devons toujours réussir” – Le père réfléchit à sa relation avec Stefanos Tsitsipas

La star grecque Stefanos Tsitsipas est actuellement l’étoile montante la plus rapide du monde. Cependant, tout au long de son succès, il y a eu une constante. Nous parlons de son père – Apostolos Tsitsipas.

Apostolos n’est pas seulement son père, mais aussi son entraîneur. En fait, vous pouvez toujours voir sa figure animée sur la touche et Stefanos décime ses adversaires.

Notamment, Apostolos entraîne son fils depuis son plus jeune âge. En fait, il a été le principal pilier de son succès.

Dans une interview avec Tennis TV, Apostolos a révélé ce qui maintient le duo père-fils.

Qu’a dit le père de Stefanos Tsitsipas?

Voici ce qu’Apostolos avait à dire sur ce que l’amour signifie pour lui et Stefanos –

«L’amour ne signifie pas que nous devons toujours passer par le succès, les titres et l’argent. Vous savez, ces choses vont et viennent. L’amour est censé être quelque chose d’un peu différent. Peut-être un peu plus comme “Je t’aime”. J’aime être avec vous, vous voir concourir et apprécier ce sport. C’est peut-être le secret derrière cela. “

L’incident le plus populaire impliquant Tsitsipas et son père s’est produit récemment à la Coupe ATP. Dans un match contre Nick Kyrgios, Tsitsipas a éclaté de colère après avoir perdu un point. Alors qu’il frappait le banc de colère, il a accidentellement frappé son père qui se tordait de douleur. Cependant, Stefanos a présenté ses excuses à son père après le match.

Quoi qu’il en soit, son poste de performance a été hasardeux. Alors qu’il a été évincé au troisième tour de l’Open d’Australie, il s’est racheté en remportant l’Open 13 à Marseille.

Plus récemment, il a atteint la finale des championnats de tennis de Dubaï. Cependant, il a perdu contre un Novak Djokovic beaucoup plus fougueux.

Maintenant, le Sunshine Double est presque sur nous.

Comment pensez-vous que Stefanos se produira en Amérique?