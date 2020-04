L’ancien capitaine de la Coupe Davis des États-Unis, Patrick McEnroe, se sent bien après un test de coronavirus positif

L’ancien joueur de tennis américain Patrick McEnroe dit qu’il se sent à nouveau «100%» après s’être remis d’un léger cas de coronavirus.

McEnroe, 53 ans, ancien champion de double de Roland-Garros et frère cadet de John, sept fois vainqueur du Grand Chelem, a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait du mal il y a quelques semaines et les tests ont maintenant confirmé qu’il était positif pour Covid-19 .

Mise à jour… pic.twitter.com/5P1diSt98D

– Patrick McEnroe (@PatrickMcEnroe) 31 mars 2020

“J’ai eu quelques symptômes mineurs il y a 10 ou 11 jours”, a déclaré McEnroe, qui travaille comme analyste ESPN. «Mon test est revenu positif. Je viens de l’avoir ce matin.

“C’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c’est que je me sens bien. Mes symptômes sont passés et je me sens vraiment à 100%.

“Je suis un exemple de quelqu’un qui a pu se battre et je vais très bien.”

McEnroe, qui vit à New York, a atteint un sommet en carrière de 28 dans le classement mondial et a remporté un seul titre en simple tout en étant capitaine des États-Unis à la gloire de la Coupe Davis en 1997.

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.