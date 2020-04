L’ancien champion de l’Open d’Australie Johan Kriek sur l’annulation de Roger Federer & Wimbledon

Le double champion de l’Open d’Australie Johan Kriek dit qu’il est très étrange de voir Wimbledon, qui est le tournoi de tennis le plus ancien et le plus prestigieux du monde, être annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Mercredi, le All England Club a décidé d’annuler Wimbledon pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

S’adressant à CBS Sports, Kriek a déclaré: «C’est très triste de voir ce qui est arrivé au sport en général. Faire annuler le grand-papa du tennis, qui est Wimbledon, c’est juste très étrange. Je ne sais même pas comment comprendre tout ça.

C’est une telle perturbation de proportions épiques à bien des égards. De toute évidence, tout le monde pensait que (Roger) Federer avait une autre chance (à Wimbledon), il a 38 ans, et peut-être qu’il pourrait gagner un autre Grand Chelem. Tous ces livres de records ont maintenant un astérisque derrière chacun de ces gars, et c’est comme une crise cardiaque au milieu de tout ce qui se passe, et puis il y a un blip.

Et c’est plus qu’un blip, c’est comme un univers alternatif dans un sens ». Kriek a également ajouté qu’il était très fier de ce que l’administration et le président des États-Unis ont fait dans une période aussi difficile et espère que l’US Open pourrait avoir lieu cette année, mais a ajouté que le pays devrait être très attention quand ils s’ouvrent.