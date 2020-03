L’ancien champion de Wimbledon et de l’US Open mis en quarantaine au milieu d’une pandémie de coronavirus

Alors que le monde se bat contre le coronavirus, tout le monde sur la planète a dévié de son mode de vie habituel. Les passagers du monde entier sont mis en quarantaine, et un professionnel du tennis connaît également la même chose.

Le champion de double de Wimbledon et de l’US Open 2010 Yaroslava Shvedova a été mis en quarantaine. Le joueur de tennis kazakh d’origine russe Shvedova rentrait de Californie (après l’annulation d’Indian Wells) au Kazakhstan.

Mais elle est montée à bord du vol qui transportait auparavant un passager de Milan, en Italie, infecté par le coronavirus. Par mesure de sécurité, tous les passagers du vol de Californie à Nur-Sultan, au Kazakhstan, ont été mis en quarantaine. Et le quart de finaliste du Grand Chelem Shvedova en fait partie.

Les réalisations de Shvedova dans le tennis

L’ancienne joueuse de tennis numéro 25 mondiale Shvedova est célèbre pour avoir décroché un set en or à Wimbledon 2012. Elle a remporté un set sans perdre un seul point. La Kazakh l’a fait contre Sara Errani et elle est l’une des sept joueuses à avoir enregistré un set d’or au tennis.

Lors de l’Open de France 2010, le Shedova non ensemencé a sorti la huitième tête de série Agnieszka Radwanska au quatrième tour. Plus tard en 2012, Shvedova a remporté sa plus grande victoire en simple de sa carrière. À Roland-Garros, elle a battu la championne en titre Li Na 3–6, 6–2, 6–0 au quatrième tour.

Et plus tard a progressé pour jouer son deuxième quart de finale à la majeure parisienne.

Dans le domaine du double, Yaroslava Shvedova a remporté 13 couronnes WTA. Le record comprend ses victoires à Wimbledon et à l’US Open 2010, où elle a fait équipe avec Vania King.

Le coronavirus a également forcé une pause intempestive dans le monde du tennis. La tournée étant suspendue pendant au moins six semaines, les joueurs de tennis sont confrontés à un état de farniente.

