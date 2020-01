L’ancien chef de mission AOC Kitty Chiller soutient Nick Kyrgios pour les Jeux olympiques cette fois

Tennis – L’ancienne chef de mission de l’AOC, Kitty Chiller, dit qu’elle est derrière la position de John Coates pour accueillir la star du tennis australien Nick Kyrgios dans le giron olympique, affirmant que leur querelle publique d’il y a quatre ans est de l’eau sous le pont, selon le Brisbane Times.

Chiller avait dit il y a quatre ans que le comportement de Kyrgios sur et hors cour suggérait qu’il ne “comprenait pas ce que signifie être un olympien australien”, ce que Kyrgios n’a pas pris trop à la légère et a répondu via les réseaux sociaux en visant la 14e place de Chiller terminer au pentathlon aux Jeux de Sydney en 2000.

Chiller a commenté: «Cela m’a jeté par-dessus bord. Cela m’a coupé au vif», mais ajoute qu’elle est maintenant la même. “Premièrement, je pense qu’il est important de souligner que je soutiens pleinement (le chef de mission des Jeux olympiques de Tokyo) Ian (Chesterman) et John (Coates) et la position adoptée par l’AOC”, a déclaré Chiller, qui fait toujours partie de l’AOC. Conseil exécutif.

Nous voulons nos meilleurs athlètes là-bas et Nick fait partie de ce groupe. Je ne suis plus responsable de l’équipe. C’est le travail d’Ian maintenant, sous la direction du conseil d’administration de l’AOC. Ce qui s’est passé il y a quatre ans s’est produit il y a quatre ans.

Ce que je veux voir, ce sont nos athlètes représentant l’Australie de la bonne manière et représentant l’Australie avec fierté. Mais j’appuie à 110% Ian et John et le conseil d’administration de l’AOC. Nous voulons que nos meilleurs athlètes participent à Tokyo. “

Alex de Minaur, Kyrgios et John Millman seraient les meilleurs paris pour l’Australie dans les prochains Jeux olympiques sur la base du classement actuel. Millman avait son propre point de vue sur les sujets, en disant: “Ouais, regardez, je ne peux pas vraiment commenter ce qui s’est passé il y a quatre ans – je ne sais pas ce qui se passait là-bas.

Mais, vous savez, Nick a joué la Coupe Davis, il a joué la Coupe ATP pour le pays, il est en ce moment évidemment dans une position où il se qualifie pour l’équipe. Je ne connais pas M. Coates, mais je ne vois pas pourquoi vous ne le laissiez pas aller aux Jeux olympiques.

Il le mérite autant que quiconque. Je ne pense pas que j’aurai beaucoup à dire à ce sujet, mais si Coatesy veut mon avis, c’est tout. “Fin 2018, Kyrgios, qui est devenu un héros pour la sensibilisation et l’argent pour la crise des feux de brousse en Australie , a déclaré qu’il aimerait représenter l’Australie aux prochains Jeux olympiques, mais n’a pas exprimé d’opinion à ce sujet ces derniers temps.