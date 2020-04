L’ancien entraîneur de Nishikori raconte une anecdote amusante sur Roger Federer

L’ancien joueur de tennis argentin Dante Bottini s’est entretenu avec le podcast Cambio de Lado où il a abordé plusieurs sujets, dont un curieux épisode avec Roger Federer et Kei Nishikori. «Nous avions convenu que Roger Federer s’entraînerait avec Kei Nishikori le lendemain à Halle.

La veille, un de mes amis, quand je lui ai dit que j’allais m’entraîner avec Roger, m’a donné une photo d’un championnat de la jeunesse dans lequel il avait coïncidé avec Federer quand il avait 15 ans et moi 17. Quand je lui ai montré la photo , Federer a été surpris: il m’a dit qu’il avait gagné ce tournoi et que cela lui donnait beaucoup de confiance car il avait gagné Julien Jampierre qui, à l’époque, était le meilleur au monde chez les jeunes.

Il a ri et m’a dit que cette semaine était très importante pour lui. Il se souvenait absolument de tout », a-t-il révélé, cité par Punto de Break. Le Suisse a une énorme popularité dans le monde du sport, au point qu’il a été qualifié de légende vivante à son époque.

Compte tenu de ses réalisations, Federer est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, de nombreux joueurs et analystes le considérant comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Il a également été appelé le plus grand athlète de sa génération.

Tennis.com l’a classé comme le plus grand joueur masculin de l’ère ouverte. Aucun autre joueur de tennis masculin n’a remporté 20 titres majeurs en simple à l’ère ouverte, et il a participé à 31 finales majeures, dont 10 d’affilée. Il a détenu le n ° mondial

1 place dans le classement ATP plus longtemps que tout autre joueur masculin. Il a été classé n ° 1 à l’âge de 36 ans et a remporté un record de huit titres à Wimbledon. Il a remporté cinq titres consécutifs de l’US Open, ce qui est le plus élevé de l’ère ouverte.