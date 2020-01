L’ancien entraîneur de Roger Federer en visite à la National Tennis Academy de Stirling

Ancien no du monde. 6 Jose Higueras a décroché 16 titres ATP entre 1976 et 1984, 15 sur terre battue où il a creusé vers 386 victoires, le sixième meilleur résultat de l’ère Open! Le double demi-finaliste de Roland Garros en 1982 et 1983 a terminé sa carrière contre Boris Becker à La Quinta 1986, s’installant en Californie et entamant une carrière d’entraîneur qui comprenait certains des plus grands noms du tennis au cours des trois dernières décennies.

Higueras a eu l’occasion de travailler avec Michael Chang, Jim Courier, Sergi Bruguera, Todd Martin, Pete Sampras, Carlos Moya et Roger Federer avant de faire partie du personnel d’entraîneurs de l’USTA. L’Espagnol est devenu l’entraîneur de Roger Federer avant Estoril 2008, menant le Suisse vers le titre avant les matchs de titre qu’il a perdus à Hambourg et Roland Garros contre Rafael Nadal.

Higueras et Federer dans les mois suivants également avant que Higueras ne s’occupe de Robby Ginepri, restant avec lui jusqu’en 2010. Le célèbre entraîneur se rendra en Écosse en février, passant une semaine avec les jeunes de la National Tennis Academy de Stirling avant de participer à la conférence annuelle des entraîneurs de Tennis Scotland à Gleneagles.

Leo Azevedo, Colin Fleming, Bruno Argudo et Esteban Carril ont pris soin des enfants à l’Académie et Higueras est ravi de les rejoindre et de rencontrer à nouveau son grand ami Azevedo, travaillant ensemble sous l’égide de l’USTA dans le passé.

“Je suis ravi de venir en Écosse pour la première fois”, a déclaré Higueras. “Leo Azevedo est mon grand ami et j’ai beaucoup de respect pour lui en tant qu’entraîneur. Par conséquent, quand il m’a demandé de visiter la GB National Tennis Academy, je n’y ai pas réfléchi.

En plus d’une grande amitié, je partage avec Leo les mêmes valeurs personnelles et de tennis, travaillant avec lui à l’USTA dans le passé. Le tennis britannique a la chance d’avoir un professionnel du calibre de Leo à la tête de la GB National Tennis Academy en Ecosse.

Je crois fermement que le partage des connaissances et des expériences entre les cultures ne peut apporter que des choses positives pour le tennis. Faire cela avec l’instance dirigeante de Tennis Scotland et avec mon bon ami Leo, c’est encore plus agréable. ”