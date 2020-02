L’ancien entraîneur de Roger Federer pense qu’il peut encore gagner Wimbledon

Jeudi, le vingtième champion du Major Roger Federer a annoncé qu’il devait subir une opération au genou un jour plus tôt, se retirant de toutes les épreuves jusqu’à Halle en juin! Roger était le demi-finaliste de l’Open d’Australie, se battant devant John Millman et Tennys Sandgren avant de tomber contre Novak Djokovic en trois sets, aux prises avec une blessure à l’aine mais en gardant les choses tranquilles sur son genou qui le dérangeait depuis un certain temps maintenant.

La douleur ne pouvait pas disparaître et le Suisse a décidé de subir cette opération et de se remettre en force pour la deuxième partie de la saison. N ° mondial 3 évitera l’exposition de Dubaï, d’Indian Wells et de Bogota contre Alexander Zverev, Miami et Roland Garros, prévoyant de revenir à Halle et à Wimbledon et de relancer sa magie de l’herbe, quelques semaines avant d’avoir 39 ans.

Paul Annacone, qui a travaillé avec Roger entre juillet 2010 et octobre 2013, est confiant quant au retour de Roger, tout comme celui que nous avons vu en 2017 lorsqu’il a remporté deux Majors après avoir sauté la deuxième partie de 2016, sans jamais annuler Federer et avoir confiance en son décisions, comme toujours dans le passé.

Annacone pense que Roger pourrait à nouveau prétendre à la couronne de Wimbledon, perdant deux balles de match il y a un an lors de la finale contre Novak Djokovic et désireux de laisser le revers derrière lui et de tout recommencer en quatre mois.

“Le grand défi de mon expérience est que plus vous vieillissez, plus il est difficile de revenir de quoi que ce soit”, a déclaré Annacone au New York Times. “Ces grands noms de tous les temps sont des aberrations, pas la règle, alors vous risquez votre péril de prédire ce qui va se passer.

Quand j’ai commencé avec lui à l’été 2010, les gens se demandaient quand il allait prendre sa retraite. Je peux vous promettre qu’il est un décideur très réfléchi. Il aborde tout du point de vue macro: ce qui lui donne les meilleures chances de bien faire et de rester en bonne santé plus longtemps.

Nous tenons pour acquis la façon dont il joue qu’il est généralement en bonne santé, mais il joue beaucoup. Roger vient d’arriver à la demi-finale de l’Open d’Australie par la peau de ses dents, et ce sont les moments pour lesquels tous ces grands vivent.

Je ne suis pas tout à fait prêt à le radier; si vous regardez son bilan sur gazon et à quel point son jeu est unique pour l’herbe, je ne vois aucune raison pour laquelle il ne peut toujours pas gagner Wimbledon. ”