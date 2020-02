L’ancien international de rugby Max Evans parle à Tennis365 de son amour du padel

L’ancien international écossais de rugby Max Evans admet que la fin de sa carrière d’athlète d’élite était difficile à accepter, mais il a trouvé une nouvelle voie pour canaliser ses ambitions après s’être lancé dans le padel.

Evans a joué 44 fois pour l’Écosse dans une carrière étincelante et a plongé son orteil dans les eaux des célébrités ces dernières années alors qu’il terminait à la troisième place sur ITV’s Dancing On Ice en 2018, mais c’est sur le court de padel où il se retrouve à dépenser une grande partie de son temps libre maintenant.

Max s’est assis avec Tennis365 alors qu’il était dévoilé comme le nouvel ambassadeur de padel pour le parc, le spa et l’hôtel du comté de Stoke Park dans le Buckinghamshire et il était clair que ce bug de padel l’avait saisi.

«J’ai été très institutionnalisé depuis mon plus jeune âge», commence le sportif naturel Max, qui avait également la possibilité de commencer une carrière de golfeur professionnel avant de se lancer dans le rugby. «Au pensionnat, j’avais un régime où j’avais une heure de réveil et un horaire que je suivais et qui a continué lorsque je suis devenu joueur de rugby professionnel. Vous n’avez pas besoin de penser à ce que vous réserve votre journée, elle est tracée pour vous avant et après l’entraînement et vous vous concentrez sur le prochain match, le prochain grand événement.

«Puis ma carrière de rugby a pris fin et c’était difficile à prendre. Personne ne me dit de le faire plus. Si je ne vais pas au gymnase aujourd’hui, personne ne s’en souciera. Vous vous sentez un peu comme si vous ne faisiez plus partie de l’histoire de personne. Il n’y a pas de match, pas de cible à viser. Comment pouvez-vous vous en sortir?

«Ensuite, je suis tombé amoureux de ce merveilleux nouveau sport que j’ai découvert appelé padel lorsque j’étais au Portugal et qui m’a donné un nouveau souffle. Au début, je ne savais pas ce qu’était le padel. J’ai vu cette boîte avec un petit filet de tennis et j’étais intriguée par ce qu’elle était et quand j’ai commencé à jouer, il était difficile de ne pas en tomber amoureux.

“Le padel est devenu encore plus populaire en Espagne que le tennis et c’est remarquable quand on considère qu’ils ont certains des meilleurs joueurs du monde, dirigés par de grandes icônes comme Rafael Nadal.”

Les aisselles servent, les basses volées délicates et le réglage fin de l’art de frapper la balle après qu’elle ait ricoché sur le mur arrière peut prendre un peu de temps, mais les compétences de base du padel devraient être relativement faciles à maîtriser pour quiconque a joué au tennis à un niveau raisonnable.

La star du tennis double vainqueur du Grand Chelem, Jamie Murray, est un grand fan de padel avec le numéro un mondial actuel, Novak Djokovic, tandis que le monde du football embrasse également le sport en tant que manager de Liverpool Jurgen Klopp et légende de Chelsea John Terry sont des amateurs de padel.

“J’ai joué beaucoup de padel avec John Terry et il est captivé par le sport, qui est un thème que l’on retrouve chez tous ceux qui l’essaient”, poursuit Max, le cousin de la légende de la diffusion Chris Evans.

«Ce qui m’a frappé au sujet du padel, c’est que vous pouvez progresser rapidement dans votre développement si vous avez une bonne coordination œil-main. Ce n’est pas aussi technique que le tennis, il y a moins de nuances dans les coups que vous jouez et les bases du sport sont similaires à ce que nous avons tous fait sur une plage avec une batte et une balle. Il s’agit de garder la balle en vie lors d’un rallye et très rapidement, vous pouvez profiter de superbes rallyes que vous ne seriez pas en mesure de construire si vous débutiez le tennis.

«De plus, j’aime le fait que vous soyez si proche de votre partenaire et que vous deviez travailler en équipe, ce que j’ai toujours aimé plus que les sports en solo comme le golf.

«Padel est également formidable du point de vue du fitness. Vous n’avez peut-être pas l’impression de courir autant que vous le feriez sur un court de tennis, mais vous parcourez beaucoup de terrain sur de courtes distances et cela coche toutes les cases pour moi. C’est facile et amusant à jouer et très accessible et cela devrait encourager les gens à rester sur le terrain. “

Max croit que le sport a un attrait joyeux pour les joueurs de tous âges, car il suggère que les compétitrices apprécieront les défis présentés sur un terrain de padel.

«Avec nous tous si désireux de trouver des activités qui correspondent à nos horaires chargés, le padel est une option merveilleuse si vous n’avez pas trop de temps dans votre semaine de travail et que vous avez besoin de vous adapter à un sport autour de vous. Je suis sûr que les joueuses auront le bug du padel une fois qu’elles sortiront sur le terrain et apprendront les bases.

«L’ancienne championne olympique Denise Lewis se lance dans le padel et elle veut jouer avec moi, mais seulement quand elle aura eu quelques leçons parce qu’elle voudra gagner. Les sportifs perdent cet esprit de compétition que vous connaissez!

«Jouer à un sport comme le padel avec vos amis est plus engageant que d’aller au gymnase et de courir seul sur un tapis roulant et une fois que vous commencez à jouer au jeu, vous devenez accro. Si vous avez une certaine coordination œil-main et aimez un peu de sport de compétition dans votre vie, le padel pourrait être celui qu’il vous faut. »

