L’ancien joueur du Top 10, Kent Carlsson, se souvient de sa carrière

L’ancien joueur du Top 10 Kent Carlsson, qui a culminé au n ° 6 du classement, dit que Bastad a joué un grand rôle dans sa carrière – le Suédois a remporté le tournoi pendant quatre années consécutives – 1979, 1980, 1981 et 1982 quand il était connu comme la Kalle Anka Cup.

S’adressant au site Tennis.se, Carlsson a déclaré: “En fait, j’ai regardé les prix de mon étude l’autre jour. Il y a sept petits morceaux des victoires à Sörmland. J’ai gagné à Båstad pendant quatre ans, mais en 1983, il est entré en collision avec le Championnat d’Europe avec l’équipe nationale de 16 ans.

Je n’avais que 15 ans et j’étais censé représenter mon pays, donc le choix n’était pas si difficile. Je pense que j’aurais autrement eu une bonne chance de gagner la cinquième place consécutive à Båstad quand je devais concourir dans mon propre groupe d’âge.

Ma carrière a vraiment commencé à Båstad. Je me souviens surtout d’un an. La veille de la finale de la compétition à Sörmland, mon frère et moi avions fait le tour du bloc lorsque sa pédale s’est retrouvée dans ma roue. J’ai fait quelques tours avant d’atterrir.

J’ai été vraiment battu en finale le lendemain, mais j’ai réussi à gagner et à m’emmener à Båstad. Je suis allé à la finale à Båstad et je rencontrerais Jörgen Marklund. La veille de la finale, j’ai eu l’idée de monter en gokart dans le Hallandsåsen.

J’ai fait irruption dans un gros rocher et je pouvais à peine sortir du lit le lendemain matin. Quelques heures plus tard, je jouerais la finale. Je me suis oint de baume du tigre autour de toutes les blessures. Tout le corps a brûlé pendant la finale et la douche après, il ne faut pas en parler.

C’était une question d’attitude pure pour commencer, parce que j’étais plutôt mauvais. J’ai eu plus ou moins de défauts tout au long de ma carrière. Je ne suis pas né avec un corps sportif, mais j’étais têtu et au lieu de me sentir comme ça, j’ai trouvé des solutions.

Pour moi, c’était fantastique, jouer à Båstad avait toujours été le rêve. L’inauguration à cette époque était incomparable, elle était toujours bondée et il fallait marcher dans le paysage par pancarte. Tous ceux qui étaient présents à l’époque pensent probablement que l’ouverture a été quelque chose de très spécial. “

Carlsson dit qu’il a été inspiré par son célèbre compatriote Bjorn Borg. “Nous avons beaucoup joué dans la rue chez nous où nous vivions. Tout le monde voulait jouer au tennis à l’époque Borg. Nous avons présenté les vélos comme des filets et improvisé. Je jouais au tennis de table, au handball, au football et au bandy et je n’avais aucune idée de paris sur le tennis.

Il a fallu huit ans pour commencer l’école de tennis à TK Hobby, mais j’ai obtenu un dispensaire et j’ai pu jouer à l’école de tennis sur les courts quand j’avais sept ans, à l’été 1975. Beaucoup étaient si évidemment inspirés par Björn Borg , John McEnroe, Jimmy Connors et ce gang.

Il était presque impossible de réserver un cours au club de tennis, j’ai donc beaucoup joué contre la clôture. Si quelqu’un arrivait en retard au cours qu’il avait réservé, je courais là-bas et jouais. Je jouais de plus en plus et à dix ans, j’ai fait de très bons résultats et cela m’a inspiré davantage. “

Parlant de sa carrière, qui s’est terminée à l’âge de 22 ans, Carlsson a déclaré: “Si vous regardez toute ma carrière, j’avais une bonne forme physique et de la force. En tant qu’aîné, je me suis entraîné plus à l’extérieur que sur la piste. J’ai dû le faire pour que le corps tienne, c’était une condition préalable pour que je joue un bon tennis.

Quand j’étais à mon meilleur, j’étais à peu près sûr que personne ne me battrait au fitness, mais parce que l’adversaire était un meilleur joueur de tennis. J’ai finalement accumulé suffisamment de points pour participer aux tournois principaux. J’ai beaucoup maîtrisé mon tennis.

Je n’ai pas eu à me battre dans les petites compétitions, mais je suis entré dans les tournois ATP. C’était une entrée rapide et une transition rapide du junior au senior et je pense que c’était beaucoup grâce à la décision fortuite de l’Orange Bowl.

Au lieu d’être ridiculisé, j’ai gagné. C’était comme passer du vélo à la Formule 1, avec peut-être un peu d’exagération. J’ai gagné à Nice et à Bologne en 1987, mais 1988 est la meilleure année. En finale à Barcelone, j’ai rencontré Thomas Muster.

Nous étions peut-être les deux qui avaient le meilleur physique à cette époque et qui pouvaient durer longtemps. C’était comme un match pour moi. Nous étions tous les deux en pleine forme. J’étais rarement nerveux quand je suis entré sur le terrain pour une finale, mais cette fois j’étais terriblement nerveux.

J’étais impatient car c’était un match que je refusais tout simplement de perdre. Je pense que mon dernier match a eu lieu à Kitzbühel en 1989. J’ai eu une blessure au genou et j’ai été opéré après la saison. Je me suis alors entraîné dur pour revenir. J’ai dit à mon entraîneur et à mes parents que maintenant il devait s’user ou éclater.

Soit je deviens le meilleur au monde, soit je démissionne. J’ai affiché mon propre programme de formation, ce qui signifie sept à huit heures effectives par jour, six des sept jours de la semaine. J’étais plus fort que jamais et je me sentais incroyablement bien. Cependant, après une blessure, je l’ai testé pendant l’entraînement, mais cela n’a pas fonctionné.

Je suis rentré chez moi à Eskilstuna et j’ai parlé de ma décision pour papa et maman, puis j’ai appelé mon entraîneur Lasse Eriksson pour que j’arrête. Tout le monde pensait que c’était ennuyeux, mais m’a soutenu dans ma décision. C’était une décision très simple et je n’ai plus eu d’anxiété par la suite.

Je suis vraiment content de ce que j’ai pu vivre. Aujourd’hui, je me sens bien physiquement et c’est une confirmation que j’ai fait la bonne chose. Il y a une vie plus importante après le tennis à laquelle penser. Après avoir essayé un peu de coaching, Carlsson est maintenant entraîneur de chevaux, quelque chose qu’il a récupéré de son père.

“Mon père était entraîneur amateur et entraînait un cheval dont je suis devenu copropriétaire dès l’âge de 15 ans. C’était tout à fait naturel pour moi de le faire après le tennis.”