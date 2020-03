L’ancien numéro 384 mondial lance une pétition demandant à l’ITF d’arrêter tous les tournois

Avec l’annulation de l’Open BNP Paribas à Indian Wells et l’incertitude entourant d’autres tournois de tennis à venir aux États-Unis et en Europe, un ancien joueur a lancé une pétition demandant à la Fédération internationale de tennis d’arrêter tous les tournois ITF jusqu’à ce que la situation soit maîtrisée. .

Claudio Fortuna, le joueur italien et ancien n ° 384 mondial au classement ATP, a lancé la pétition sur le site change.org. «Nous ne voyons aucune logique de continuer à planifier et à jouer des tournois ITF en ce moment critique.

Les Italiens sont obligés de rester chez eux tandis qu’en Europe et dans le monde entier, le virus corona COVID19 se développe chaque jour davantage. Voyager et compétitionner n’est PAS la bonne réponse pour lutter contre cette maladie et c’est dangereux soit pour les joueurs soit pour quiconque est en contact avec eux.

En Italie, nous avons lancé le hashtag #stayhome, je pense que cela devrait être la politique que l’ITF DOIT également utiliser à partir de maintenant, ARRÊTEZ DE COMPÉTITION COMPLÈTEMENT ET GELER LES CLASSEMENTS jusqu’à ce que le monde ait cette situation sous contrôle! Fortuna, 29 ans, n’est pas actuellement active sur la tournée, ayant subi une chirurgie du coude récemment et ayant joué pour la dernière fois sur le circuit en mai 2019.

Il dit qu’il est peu probable qu’il revienne jouer professionnellement sur le circuit mais a pris l’initiative afin de protéger les intérêts des autres joueurs qui sont gravement touchés par la situation actuelle. Il est très probable que l’Open de Miami et les événements à venir en Europe seront annulés en raison de l’épidémie de COVID-19.