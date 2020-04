L’ancienne championne de Roland-Garros Iva Majoli aide à lever des fonds pour le tremblement de terre de Zagreb

L’ancienne championne de Roland-Garros Iva Majoli s’est associée à l’athlète croate d’athlétisme Blanka Vlasic pour former des athlètes à Zagreb afin de recueillir des fonds pour aider les personnes touchées par le tremblement de terre dans la ville de Zagreb le mois dernier, dans un message publié sur leur compte Instagram, Majoli et Vlasic a commenté: “Alors que le monde entier fait face à des incertitudes et lutte pour trouver un moyen d’arrêter la pandémie qui a affecté nos vies dans tous les domaines, je vous demande de l’aide pour ma ville, Zagreb.

Dimanche matin, Zagreb a été frappée par une série de tremblements de terre dévastateurs qui ont fait de nombreuses personnes blessées, de nombreuses personnes ont perdu leur maison, le centre-ville qui représente un patrimoine historique et culturel a subi de graves dommages, et certaines parties de nos hôpitaux et de nos installations médicales qui sont d’une nécessité cruciale maintenant que nous sommes confrontés à une pandémie, ont été laissés en ruine. “

Le Croate est surtout connu pour avoir battu Martina Hingis lors de la finale de l’Open de France 1997 – Hingis était la joueuse n ° 1 en 1997, remportant les trois autres titres du Grand Chelem en simple cette année-là. Majoli culmine à la 4e place du classement mondial.

Vlasic a écrit sur la page Go Get Funding de la cause: “La Croatie est un pays connu pour son hospitalité, sa culture, son patrimoine, ses réalisations sportives et ses athlètes à cœur ouvert. Les services publics croates sont maintenant à bout de souffle alors que le pays lutte contre deux préoccupations publiques majeures – arrêter le nombre croissant de patients touchés par COVID-19 ainsi que les efforts de secours en cas de tremblement de terre.

Les effets du tremblement de terre ont été dévastateurs – des parties des institutions médicales de Zagreb ont été détruites, de nombreuses personnes ont perdu leur maison et de nombreux monuments culturels et historiques ont été dévastés. “

Jusqu’à présent, Athlètes pour Zagreb a déjà collecté plus de 32 000 € et a pour objectif de collecter 200 000 € pour aider les personnes et les régions touchées par le tremblement de terre.