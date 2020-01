L’ancienne championne Maria Sharapova obtient le wild card de l’Open d’Australie

Maria Sharapova, quintuple lauréate de la Major et championne de l’Open d’Australie 2008, participera à Melbourne pour la 16e fois en deux semaines, recevant le joker du tableau principal. Aux prises avec une blessure à l’épaule et ne jouant que quelques tournois en 2019, Sharapova a abandonné le top 100 et est resté à l’écart du terrain depuis l’US Open, progressant avec cette blessure et ouvrant la nouvelle saison à Brisbane, également avec un joker.

Mardi, Maria a perdu contre Jennifer Brady au troisième bris d’égalité, jouant bien et donnant le meilleur d’elle-même pour marquer une victoire malgré un virus qui la dérange depuis quelques semaines. Prêt à jouer autant de matchs que possible, Maria est enthousiasmée par une autre opportunité de frapper les courts de Melbourne Park, faisant ses débuts à l’âge de 15 ans en 2003 et soulevant le trophée cinq ans plus tard.

Serena Williams a battu Sharapova lors de la finale en 2015 et la Russe espère une autre belle course à la Major où elle a marqué 57 victoires, le plus dans l’un des quatre plus grands tournois. “Etre dans le tirage au sort de l’Open d’Australie est incroyable”, a déclaré Sharapova.

“J’ai vécu des expériences merveilleuses là-bas, de la tenue du trophée du championnat à la perte de finales très difficiles également – il y a eu beaucoup de hauts et de bas en Australie. C’est très spécial d’avoir une autre chance de concourir sur tous ces terrains à Melbourne. Parc.

J’ai toujours structuré mon emploi du temps pour donner tout ce que je peux pour être dans la meilleure forme physique pour ces tournois. Cela a toujours été mon processus de réflexion, mais encore plus parce que je dois être un peu plus intelligent vers la fin de ma carrière.

Je lutte contre un virus depuis quelques semaines et je me suis retrouvé à l’hôpital l’autre jour, donc ce n’était pas amusant. Je ne pouvais rien garder mais c’est la mesure que je vais partager avec vous. Je pense que je suis toujours déçu parce que c’est un sport axé sur les résultats, mais je dois être fier de mes efforts.

Oui, il y a beaucoup d’améliorations que je dois apporter, mais j’ai beaucoup combattu à Brisbane, en faisant bien mieux que ce que j’attendais de mon corps. ”