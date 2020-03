L’ancienne n ° 1 mondiale Ana Ivanovic contribue aux secours de COVID-19

L’ancienne n ° 1 mondiale Ana Ivanovic, de Serbie, fait ses propres efforts pour aider les personnes touchées par la pandémie de COVID-19. L’ancien champion de Roland-Garros contribue aux efforts de l’UNICEF Serbie, qui aide les familles nécessiteuses touchées par la pandémie de COVID-19.

L’UNICEF Serbie a tweeté: “Nous prévoyons que la première partie de la livraison de l’équipement de protection – masques, combinaisons de protection, lunettes de protection et gants pour les travailleurs de la santé la semaine prochaine, et le premier contingent de 1 700 colis d’hygiène pour les familles avec enfants les plus vulnérables sera livré.

#coronavirus #COVID ー 19.15 respirateurs sont acquis grâce à des dons personnels de nos employés @Nordeus. Avec le soutien financier de #PhiAcademy, @voban_otpgroup, # donateurs réguliers de l’UNICEF et ambassadeur de l’UNICEF @AnaIvanovic, nous achetons 35 “The World No.

1 avait également publié une mise à jour sur son compte Instagram il y a quelques jours demandant à tout le monde d’être en sécurité pendant la crise sanitaire mondiale actuelle. Ivanovic a été classée n ° 1 au monde en 2008, après avoir battu Dinara Safina pour remporter l’Open de France 2008.

Elle a également été finaliste à l’Open de France 2007 et aux épreuves du Grand Chelem de l’Open d’Australie 2008. Elle est mariée au footballeur allemand Bastian Schweinsteiger. Le couple a également deux fils.