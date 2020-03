L’ancienne n ° 30 mondiale Anna Tatishvili annonce sa retraite du tennis

L’ancienne Top 50 Anna Tatishvili a annoncé sa retraite du tennis professionnel, en raison de blessures récurrentes. Tatishvili a fait cette annonce sur les réseaux sociaux jeudi. Tatishvili, 30 ans, a culminé à la 50e place en simple et à la 2e place.

59 en double en 2012. Elle a également atteint le quatrième tour de l’US Open la même année dans ce qui était sa meilleure performance lors d’un tournoi du Grand Chelem. Dans son post sur Twitter, l’Américaine a déclaré: “Malheureusement, en raison de blessures récurrentes, mon corps ne me permet plus de jouer au tennis de compétition.

Il s’est avéré que le tennis professionnel n’est pas seulement un combat sur le terrain mais aussi [to] un degré égal, peut-être même plus, un combat avec des blessures. Peu importe à quel point la décision a été douloureuse pour moi, j’ai dû décider de quitter le tennis professionnel et me concentrer sur ma carrière en dehors du terrain.

J’adore le tennis plus que tout et je suis très reconnaissant de tout ce qu’il m’a apporté. Je chérirai à jamais tous les souvenirs inoubliables. “En 2012, elle a également atteint des classements de haut niveau en simple et en double.

Elle a culminé à un meilleur classement en carrière de N ° 59 mondial en double en mai et N ° 50 mondial en simple en octobre. Tatishvili était originaire de Géorgie mais est devenue citoyenne américaine en 2014. Elle est arrivée aux États-Unis à l’âge de 7 ans et s’est formée à la Chris Evert Academy.

Elle a remporté 11 titres en simple et 8 titres en double sur le circuit ITF et a remporté 1 titre en double WTA à Linz, en Autriche en 2014.

