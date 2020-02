L’ancienne top 10 Andrea Petkovic subit une opération au genou

L’ancienne joueuse du Top 10 Andrea Petkovic, d’Allemagne, a subi une opération au genou gauche vendredi, une femme de 32 ans publiée sur son compte Instagram. L’Allemande dit qu’elle s’attend à être inactive pendant une période de 2 mois. Petkovic a des problèmes de genou depuis un certain temps et a décidé de sauter l’Open d’Australie en janvier car elle ne se sentait pas suffisamment en forme pour l’événement.

Elle a subi la procédure sur le genou gauche blessé à Augsbourg. Petkovic a déclaré dans un message vidéo que la procédure avait été couronnée de succès et qu’elle serait hors de combat pendant six à huit semaines. Petkovic a joué pour la dernière fois au Luxembourg en octobre 2019.

Elle manquera également probablement la finale de la Fed Cup à la mi-avril à Budapest si l’Allemagne se qualifie pour la même chose. L’Allemagne affrontera le Brésil ce week-end en match de qualification pour la finale de la Fed Cup. Petkovic a culminé à la 9e place du classement mondial en octobre 2011 après avoir atteint les quarts de finale de trois tournois du Grand Chelem cette année-là.

Elle a remporté six titres WTA, neuf titres ITF en simple et trois titres en double ITF au cours de sa carrière. Elle a remporté le tournoi de tennis de fin de saison WTA Tournament of Champions en 2014 et a également été championne nationale d’Allemagne en 2007 et 2009.