L’anecdote amusante de Marius Copil après sa défaite contre Andy Murray à Washington

Dans un Instagram Live, le joueur roumain Marius Copil a raconté une anecdote amusante de sa saison 2018. «Il y a deux ou trois ans, j’ai joué contre Andy Murray à Washington et nous avons terminé à quatre heures du matin, et le même jour où je volais pour Toronto [to play the Rogers Cup qualifications]», A déclaré Copil lors de sa conversation avec Official Troll Tennis.

«Je ne sais pas pourquoi, mais de Washington à Toronto, il était super difficile de trouver des vols. Quand je suis arrivé à l’hôtel vers six heures, j’ai essayé de chercher des vols, mais il n’y avait aucune chance de voler. Je me suis envolé pour quelque part aux États-Unis, puis un gars roumain qui vit au Canada est venu me chercher.

Il a roulé cinq heures et nous sommes arrivés à l’hôtel samedi matin à sept heures, et j’ai dû jouer le deuxième match – à dix. Je suis allé à l’hôtel – j’étais dans une voiture depuis longtemps, nous n’avions pas de place – et j’ai juste pris une douche, pris mes vêtements et suis allé directement jouer le match.

j’ai joué [Yoshihito] Nishioka, je me souviens. J’ai gagné le premier set 6-2, il a gagné le deuxième set, et puis j’ai senti… D’une manière ou d’une autre dans le troisième set, j’étais en avance 5-2, mais du 5-2, honnêtement, je ne me souviens de rien. Je me souviens que mon entraîneur de fitness m’a emmené directement au kiné après le match.

Il m’a mis sur une table et je me suis endormi. Tout droit. Pendant deux heures, j’étais parti ». Copil a perdu le match 6-2, 3-6, 6-7 (2). Cependant, la semaine suivante, il a atteint le deuxième tour à Cincinnati en qualificatif et s’est incliné devant Marin Cilic en trois sets.

Lors d’Instagram Live, Copil a également parlé de ce qui fait de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray les grands joueurs qu’ils sont.