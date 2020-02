L’animateur explique pourquoi les réalisations de Djokovic ne correspondraient pas à Roger Federer, Rafael Nadal

Ce mercredi 5 février, une terrible émission télévisée d’ESPN avait été diffusée, tandis que deux bouches américaines, Wilbon et Kornheiser discutaient de la question de savoir si Novak Djokovic pouvait devenir le plus grand joueur de tennis de l’histoire, laissant derrière lui la légende suisse Roger Federer et la spesh espagnole. Rafael Nadal.

Mercredi, à une partie de l’émission ESPN, Wilbon a demandé à Kornheiser si la merveille de Belgrade devait repenser ses approches pour devenir le plus grand joueur de tennis de tous les temps, tout en minimisant l’importance de l’Open d’Australie, Kornheiser avait étonnamment souligné la chance de le diable de 32 ans serbe et volé du tonnerre de Djokovic en disant que parmi ses 17 titres majeurs, 8 ont été saisis à l’Open d’Autriche dont celui de 2020, tandis que l’hôte avait également pris un grain de sel sur l’Aussie Open en ajoutant que c’était le moins important parmi les quatre tournois du Grand Chelem, finissant par attiser un nid de frelons.

En outre, ajoutant que Federer avait 13 tournois du Grand Chelem à l’US Open et à Wimbledon contre huit titres pour Novak Djokovic en combinaison du Wimbledon et de l’US Open, Kornheiser a déclaré: «En tant que joueur de tennis vous-même, vous savez que les majors les plus importantes sont Wimbledon et l’US Open.

Le Français est troisième et l’Australien quatrième. Djokovic en a huit à l’Australian et huit en combinaison de Wimbledon et de l’US Open. Federer en a 13 en combinaison avec l’US Open et Wimbledon. Alors, sortez d’ici à ce sujet.

Djokovic complète son record en battant des vieillards comme Nadal et Federer, car il n’y a pas de jeunes grands joueurs. Alors non, il ne me bouge pas. “En conséquence, suite au commentaire de Kornheiser selon lequel le Serbe séduisant avait ajouté les Grands Chelems les uns après les autres en battant des vieillards comme Roger Federer et Rafael Nadal minimisant les impacts de jeunes armes comme Thiem qui semblait vraiment avoir mis à l’épreuve la patience de Wilbon pendant l’ESPN montrer, suivant les lignes, Wilbon a répondu, “C’est l’argument le plus ridicule que j’aie jamais entendu! ”