“L’année prochaine, je continuerai”

À ce stade, la phase précédente du Open de Barcelone Banc Sabadell et les débuts de réalisateur du tournoi auraient été David Ferrer. La pandémie a forcé la suspension et ‘FerruIl regrette ce coup dur, mais assure qu’il reviendra l’année prochaine avec le même enthousiasme car il continuera une saison de plus.

18/04/2020 à 12:47

CEST

EFE

“J’ai parlé à mon représentant et je me suis souvenu qu’aujourd’hui je mangerais avec les membres de l’ATP”, dit-il. Ferrer avec un peu de nostalgie. “Heureusement, je vais bien, en tant que famille et nous sommes tous en bonne santé et maintenant nous devons essayer de respecter les mesures et que tout cela se passe rapidement.”

À Ferrer, plus que la déception, cela a été “difficile pour ce qui se passe, car ce sont des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler”. Celui de Xavea dit “qu’il était très excité”, car il était dans l’année de ses débuts de réalisateur avec le meilleur tableau de l’histoire de ce tournoi.

“Mais ce ne sera pas possible. La table était pratiquement terminée, nous avions déjà tous les joueurs. Et j’étais excité cette semaine en tant que directeur du tournoi, la présentation et tout ça, mais il faut profiter de cette expérience pour en faire plus d’années”, assure Ferrer.

EXCELLENTE AFFICHE

Le tournoi avait cette année une affiche de gala qui comprenait Raphael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini y David Goffin, entre autres.

“Nous avions le meilleur tableau de l’histoire, mais cela (la pandémie) que vous ne pouvez pas contrôler. J’espère que l’année prochaine nous continuerons à travailler et que nous pourrons faire un grand tableau. Nous avons de la chance que le tournoi soit déjà très grand et que le mieux viendra toujours “, dit-il.

Ferrer Il assure qu’il continuera à occuper son poste en suivant ce qu’il a convenu avec le jury du tournoi. “Je vais continuer l’année prochaine. J’ai une très bonne relation avec le conseil d’administration et les gens avec qui je travaille au jour le jour, ceux qui m’ont contacté qui sont Xavier Pujol et José Cuevas, et oui, l’année prochaine je continuerai avec eux “, dit-il.

“J’ai toujours dit que je voulais avoir cette année pour essayer de savoir si c’était vraiment ce que j’aimais et je continue d’y penser. Je ne veux pas m’attacher à plus d’années. Ils ont toujours voulu que nous formions un groupe et restions plus longtemps, avec continuité, mais je veux être honnête avec moi-même et bien faire les choses et tout le monde est heureux “, souligne-t-il Ferrer.

L’ancien joueur de Xavea a également commenté la dernière décision de la Laver Cup d’annuler les dates et de les déplacer vers l’année prochaine. “Il me semble qu’ils ont été solidaires, car ils ont priorisé les dates d’un Grand Chelem, comme Roland Garros qui a débuté le 20 septembre”, a-t-il déclaré, évoquant la coïncidence entre les deux événements.

“Mais aujourd’hui, tout est incertain et je ne vois pas si facile de jouer cette année, car au final le tennis est un sport mondial et COVID-19 se produit dans tous les pays”, a-t-il ajouté à propos des possibilités il y a du tennis au-delà de la date du 13 juillet, dernier point d’attente.

“Je ne veux pas m’aventurer à dire qu’à partir de septembre le circuit reprendra, mais pour l’instant ce ne sera pas facile de mon point de vue”, a-t-il conclu. Ferrer.

Il était également sceptique quant à la possibilité que la visite au sol soit prévue pour septembre. “Nous vivons dans une période d’incertitude totale et” comment pouvez-vous faire cela quand il y a des joueurs du monde entier et que la courbe n’est pas la même pour tout le monde? “, Se demande-t-il. Ferrer.

“Un cas positif peut affecter tout le monde et cela ne dépend pas seulement de l’ATP, cela dépend des gouvernements et de la sécurité. Il est bon de travailler et de trouver des idées au cas où. Nous devons tous être préparés et avoir des solutions, mais Je vois compliqué que cette année puisse être si rapide. Ce lundi, nous avons une réunion avec le président de l’ATP et il commentera certaines choses “, a-t-il déclaré. Ferrer.

