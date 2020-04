“L’annulation de Wimbledon est un coup dur pour Roger Federer”

Le 28 mars 2004, Roger Federer et Rafael Nadal se sont rencontrés pour la première fois à Miami. Ce fut le premier chapitre d’une rivalité qui allait entrer de façon indélébile dans l’histoire de ce sport en nous faisant plaisir pendant 16 ans. Dans cette circonstance, le jeune Espagnol a battu le numéro un mondial avec un double 6-3 en une heure et dix minutes de jeu.

Dans une interview accordée à la publication espagnole Marca, on a demandé à Toni Nadal lequel des «trois grands» était le plus touché par le fait que Wimbledon n’ait pas eu lieu. “Il est clair que oui [they are most affected]”, a-t-il dit.” Ceux qui sont les plus touchés sont ceux qui chaque année qui passe est une de plus qu’ils remarqueront.

J’imagine que l’annulation de Wimbledon pour Federer est un coup dur, mais il a également dit que la chose importante en ce moment est la santé et ne pas penser au tennis ou à quoi que ce soit d’autre. ” reprendre cette année.

“C’est un défi pour tout le monde. Espérons que l’US Open et Roland Garros pourront avoir lieu. Ce serait vraiment merveilleux si le sport était de nouveau opérationnel. L’optimiste en moi – et je ne suis souvent pas optimiste – espère toujours que la durcourt américaine saison, les grands tournois, les Masters et les Premiers, auront lieu: Montréal, Toronto puis Cincinnati.

Mais nous savons tous que c’est probablement ténu pour le moment. Je ne pense pas qu’il soit irréaliste de dire qu’il n’y aura peut-être plus de tennis cette année. Mais je voudrais penser que les choses vont s’arranger pour que les tournois puissent être joués le plus tôt possible ».