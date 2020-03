L’appel de Fabio Fognini à trouver des masques chirurgicaux pour les résidences pour personnes âgées

Alors que l’épidémie de coronavirus a paralysé l’action des joueurs professionnels sur le terrain – et la suspension des événements sur les circuits ATP, WTA et ITF a été prolongée jusqu’au 7 juin – les personnalités du monde du tennis n’ont pas l’intention de se tordre la main. en attendant que la situation s’améliore et que tout redevienne normal.

De nombreuses célébrités ont déjà fait des dons ou encouragé la population à respecter les règles de distanciation sociale établies pour le bien commun, et d’autres continuent de rejoindre la vague. Ce samedi, Fabio Fognini a partagé un message émouvant avec ses adeptes des médias sociaux, mettant en avant le fait que la pandémie affecte directement les personnes qu’il aime et prend soin, et qu’il a l’intention d’aider du mieux qu’il peut.

“Salut les gars. Comme vous le savez, je suis ligure, je viens d’Arma di Taggia », a déclaré Fognini, en italien, dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. «À l’heure actuelle, ma grand-mère vit dans une résidence pour personnes âgées, appelée Le Grange Anni Azzurri, à Riva Ligure, et ils ont un besoin urgent de masques chirurgicaux.

Non seulement là-bas, mais dans toutes les maisons de repos pour personnes âgées de la province d’Imperia. Ils en ont besoin. Je suis ici pour appeler pour demander à ceux qui produisent [the masks] me contacter en privé. je voudrais acheter [masks], alors n’hésitez pas à m’écrire, s’il vous plaît.

Nous réussirons tous ensemble ». La vidéo était sous-titrée avec la phrase italienne «Uniti si può» («Ensemble, nous pouvons»).

UNITI SI PUO ’🙏💪🏻 @RegLiguria @GiovanniToti pic.twitter.com/b0rVYnmRa2 – Fabio Fognini (@fabiofogna) 28 mars 2020

L’Italie reste l’un des pays les plus touchés par la situation mondiale à ce jour, et l’acte solidaire de Fognini n’est pas le premier qu’il ait pris pour aider son pays à avancer lentement en ces temps compliqués.