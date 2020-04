«L’argile est ma surface la plus faible, même si j’ai ..»

Roger Federer était un homme en mission dans la première partie de la saison 2002, atteignant la première finale du Masters 1000 à Miami et remportant le premier titre à ce niveau plus tard en mai à Hambourg pour se retrouver dans le top-10. Pourtant, le jeune Suisse a perdu la forme après cela, laissant Roland Garros et Wimbledon sans victoires à son actif et se battant également devant l’US Open, à la fois sur et hors du terrain.

À New York, Roger a trouvé au moins une forme pour réserver la place au quatrième tour, battant Xavier Malisse 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 en deux et 13 minutes pour la troisième victoire consécutive au dernier Major de la saison. Après un départ lent, Federer a trouvé le rythme pour apporter le triomphe en quatre sets, commençant à se sentir mieux sur le court et espérant plus de la même chose dans le reste de l’événement.

Parlant de ses capacités sur différentes surfaces, Roger a admis qu’il se sent le plus à l’aise sur les terrains couverts, où les conditions sont toujours les mêmes. Il a également mentionné à quel point il est difficile de maîtriser le gazon, en espérant de meilleures courses sur lui dans les années à venir.

Malgré ce titre à Hambourg et d’autres résultats, Federer a désigné l’argile comme sa surface la plus vulnérable et celle où il doit améliorer le plus son jeu pour rester compétitif. “Je dirais que ma surface préférée doit être à l’intérieur; mes premiers succès sont venus sur elle.

J’ai toujours aimé jouer à l’intérieur car les conditions sont toujours les mêmes. En revanche, l’herbe est imprévisible car on n’y joue pas beaucoup. Je pense que j’ai encore besoin de quelques années sur l’herbe jusqu’à ce que je puisse vraiment dire à quel point je suis bon.

Je sais que la surface est bonne pour mon jeu car j’ai un jeu complet. Je pense que j’ai de bons résultats sur terrain dur extérieur. Je ne lutte plus avec le vent et le soleil. Cela a certainement quelque chose à voir avec mon jeu de jambes; J’ai également amélioré cela au fil des ans.

L’argile est ma surface la plus faible. Tous nos rivaux de la Coupe Davis choisiront la terre battue, même si j’ai peut-être les meilleurs résultats à ce jour. Sur terre battue, je peux apporter le plus d’améliorations, d’autant plus que je n’y joue pas assez par rapport aux surfaces extérieures dures et intérieures. ”