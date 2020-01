L’arme secrète de Roger Federer pour remporter le prix GQ: Alexander Zverev

Roger Federer a joué une exposition à Hangzhou les 28 et 29 décembre, avec Alexander Zverev et les Bryan Brothers. Quelques jours auparavant, il avait reçu le titre de GQ de l’homme le plus élégant de la décennie grâce à un sondage organisé sur les histoires Instagram de GQ.

Lors d’un tirage de 16 célébrités, Federer a obtenu plus de votes que A $ AP Rocky, Jonah Hill, Harry Styles et Timothee Chalamet.

Lors de la conférence de presse précédant l’exposition de Hangzhou, le Suisse a admis que sa victoire reposait entièrement sur le soutien de ses fans plutôt que sur un quelconque “sens de la mode extraordinaire”.

“Je dois remercier tous les fans et en particulier Sascha, qui a dit qu’il votait pour moi tous les jours”, a déclaré Federer avec un grand sourire. Zverev avait en fait révélé qu’il sautait sur l’histoire de GQ chaque jour pour voter pour son ami et rival.

Au cours de la même conférence de presse, l’Allemand – qui a appelé Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic «les vieux» – a parlé de sa saison 2019 et de sa bonne performance dans les grands événements.

«Je pense que les choses sont différentes pour moi que l’an dernier [2018], Je pense que je suis concentré à 100% sur le tennis », a-t-il déclaré. “Je sais qu’il est très important de bien faire dans les grands tournois, mais j’ai toujours l’impression d’avoir bien fait jusqu’à présent, à l’exception des Chelems”.

«J’ai gagné plusieurs Masters 1000, j’ai gagné le [ATP] Finales. Cette année [2019], quelque chose a changé entre Pékin et Hangzhou et j’ai commencé à jouer mon meilleur tennis “, a-t-il conclu.