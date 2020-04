L’arrêt du tennis peut me mettre en retraite anticipée

L’ancienne championne de Wimbledon et de l’US Open Vania King, qui devait jouer ses derniers tournois de double à Charleston, Indian Wells et Miami, a déclaré qu’elle était techniquement à la retraite alors que la tournée de tennis était interrompue en raison de la pandémie de COVID-19 dans une interview. sur le site WTA Tour.

Les trois tournois ainsi que les autres tournois de tennis jusqu’au 12 juillet ont été annulés pour l’instant. L’Américaine a remporté 1 titre en simple WTA et 15 titres en double WTA dans sa carrière et a culminé à la troisième place du classement mondial de double.

King dit: “Ouais donc, je pense que je suis à la retraite maintenant? Je ne suis pas sûr? Je ne sais pas, mais comme techniquement je suis à la retraite? J’ai conduit à Indian Wells parce que j’avais joué [Oracle Challenger] 125K, mais j’ai grandi à Long Beach.

Je suis donc rentré chez moi avant de retourner à Indian Wells dimanche. J’ai découvert en quelques heures que le tournoi avait été annulé, et à ce moment-là ce fut un énorme choc pour tout le monde. Je suis rentré chez moi et je me suis dit, whoa, c’est un tournoi de moins pour moi.

Un tournoi de moins jusqu’à la fin ». Le dernier tournoi de King était l’événement Challenger 125K à Indian Wells, où elle s’est associée à l’ancienne numéro 2 mondiale Vera Zvonareva et ils ont atteint les quarts de finale. King utilise ce temps libre depuis pour se concentrer sur sa propre organisation à but non lucratif et essayer d’aider les personnes touchées par la pandémie de coronavrius – ce qui lui a également permis d’obtenir le soutien des organismes de bienfaisance de la WTA, entre autres.

«Je sais qu’il y a beaucoup de gens dans le besoin et, évidemment, en tant que personne, je ne peux pas aider tout le monde. Mais je me suis dit que si je pouvais aider quelques personnes, j’espère que cela pourrait faire une différence. Heureusement sur le plan financier, je vais bien.

J’ai de la chance de ne pas avoir de difficultés en ce moment et je n’ai pas à travailler. Mais je pense que j’ai le privilège d’être dans cette position, et le privilège de continuer à travailler avec mes affaires à but non lucratif et de pouvoir suivre mes passions de cette façon ».

King dit que la situation actuelle a également affecté ses plans pour déménager en Australie de façon permanente. “J’ai toujours aimé l’Australie, depuis que je suis plus jeune. Quand j’ai pensé déménager quelque part, l’Australie est le seul endroit où j’étais, je pouvais déménager ici.

Il y a toujours des endroits que vous aimez visiter en vacances, mais vous ne pouvez pas y rester aussi longtemps. L’Australie a toujours été un endroit où j’avais l’impression de vouloir rester. J’ai joué au tournoi de Hobart cette année, puis à Melbourne bien sûr, et cela n’a fait que réaffirmer ma volonté de m’y installer ».

King a déjà un visa de résident permanent australien et dit qu’elle est convaincue qu’elle y déménagera éventuellement une fois la crise actuelle terminée. “Je pense que c’est … c’était? Ou est, ou sera, le bon moment.

Qui sait, nos vies de joueurs de tennis ont été si éphémères que qui sait combien de temps je vais y rester. Mais je veux vraiment essayer un jour ».