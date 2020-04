L’art de la formation, par Darren Cahill et Simona Halep

Maintenant que la quarantaine nous a tous gelés, c’est le bon moment pour discuter d’autres aspects du monde du tennis auxquels nous ne prêtons peut-être pas autant d’attention qu’ils le méritent. Par exemple, l’importance de la figure d’un bon entraîneur chez certains joueurs de tennis. On parle de Simona halep et de Darren Cahill, un duo qui a récolté tant de succès que même l’année où ils ont décidé de se séparer (2019), ils se sont retrouvés connectés. Dans un rapport préparé par le Open d’Australie, les deux protagonistes reflètent la particularité de cette relation d’amitié, l’une des plus consolidées au sein de la garde-robe féminine.

«Nous avons passé un bon moment ensemble, nous continuons de passer un bon moment. Avec lui, j’ai beaucoup appris sur la façon de profiter de la piste. Ils collaborent avec Darren depuis cinq saisons, acquérant beaucoup de connaissances, c’est une personne très détendue et je ne suis pas si détendu, alors j’essaie de combiner cela dans ma vie de tous les jours, mais c’est aussi un travailleur sérieux: quand vous devez travailler, vous travaillez, quand il faut rire, on rit », explique l’actuel numéro 2 mondial.

Atteindre ce degré de confiance a été la clé ultime pour Simona de trouver Darren le compagnon de voyage idéal. «Il y a des moments où nous recevons des blagues simplement en nous regardant, même si être sur la piste en compétition représente un travail très dur. Vous devez profiter de la possibilité que ce type d’emploi vous offre, sortir pour gagner tout en profitant de chaque tir. Avant de rencontrer Darren, je n’avais jamais souri sur une pisteC’est quelque chose que j’ai appris au fil des ans. Sans aucun doute, c’est quelque chose qui vous aide à vous détendre et à mieux jouer », découvre Constanta.

Quant à Cahill, sa passion pour le tennis l’a emporté bien avant de rencontrer Halep. «La formation est dans mon sang et ma famille pourrait dire cela aussi. Je travaille dans cette entreprise pratiquement toute ma vie depuis que j’ai 16 ans. Fondamentalement, ma vie a été basée sur le fait de prendre des avions et de passer d’un continent à un autre, comme cela depuis 38 ans, en étant absent en moyenne 35 semaines. Il est évident que l’année sabbatique que j’ai prise en 2019 était super pour moiRappelle Adélaïde.

«Être entraîneur de tennis est difficile, vous laissez votre famille derrière vous, vous voyagez environ 30 à 40 semaines avec votre joueur, à qui vous devez être fidèle, car ses performances sur le terrain seront ce qui déterminera vos revenus. De nombreuses décisions changent en fonction de la victoire ou de la perte d’un match, ce n’est pas comme les entraîneurs de football qui gagnent selon ce qu’ils ont mis dans leur contrat, ici on peut dépendre d’un seul match. Le tennis se déroule de semaine en semaine », insiste l’homme qui a également travaillé avec Agassi ou Hewitt dans le passé.

Mais amener deux joueuses de tennis au numéro 1 mondial n’était pas suffisant pour Darren, il voulait répéter l’exploit sur le circuit féminin et c’est pourquoi il a jeté son dévolu sur Halep. “Être championne du Grand Chelem est ce qui lui a donné confiance en elle, la confiance nécessaire pour recommencer. Cette façon de se déplacer qu’il a sur le terrain est sa plus grande capacité, mais elle s’est également améliorée quand il se voit dans des moments défavorables pendant les matchs, quand il voit qu’ils vont le surmonter, c’est quand il respire profondément et est capable de résoudre son problèmes. C’est ainsi qu’il a pu arriver à l’arrivée en Grand Chelem. En fait, ces dernières années, il n’est jamais tombé sous le top quatre du classement. C’est Simona, c’est ce qui la définit comme une personne, son éthique sportive et son professionnalisme », explique l’Australienne de 55 ans.

C’est la personnalité de Cahill, l’un des maîtres de banc depuis trente ans, l’homme qui a fait de Simona Halep un acteur mondial. “Tout ce qu’il dit est spécial pour moi, il me dit beaucoup de choses”, dit le Roumain, ravi d’avoir à nouveau Darren. “Par exemple, elle me rappelle toujours que je dois garder la tête en place, être forte Il me donne toujours de bons conseils, donc Je continuerai de t’écouter longtemps“

