L’artiste à la parole Yaw Geez rend hommage aux sœurs Williams, Vénus et Serena dans le cadre de la célébration du Mois de l’histoire des Noirs. Vénus et Serena sont toujours en compétition sur le circuit de tennis plus de deux décennies après leur première carrière professionnelle.

Tous deux ont été d’anciens n ° 1 mondiaux et plusieurs champions du Grand Chelem en simple et en double. Voici un aperçu de l’hommage.