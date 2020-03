L’as zasca ＇de la Laver Cup de Federer à Roland Garros

Le report unilatéral et sans aucune consultation de Roland Garros continue de soulever des cloques dans le monde du tennis. Les derniers à «peser» contre la décision de reporter le «meilleur» terrain en terre battue par excellence ont été les recteurs de la Coupe Laver, concours organisé par Roger Federer.

18/03/2020

Agir à 10:47

CET

SPORT.es

Le tournoi d’exposition qui opposera une équipe européenne à une autre du reste du monde se tiendra du 25 au 27 septembre dans la ville américaine de Boston. Cependant, la suspension de l’Open de France et le report de la dernière quinzaine de septembre ont fait se chevaucher les dates des deux compétitions.

La Coupe Laver a montré son rejet du nouveau calendrier du Grand Chelem français et a annoncé sa ferme intention de maintenir le calendrier établi et les jours prévus pour le différend des réunions. Comme l’a souligné l’organisation, les billets sont épuisés et un changement imprévu des dates pourrait entraîner un coût financier majeur. De nombreux joueurs de tennis refuseraient d’aller à Boston car ils seraient plongés dans le différend de Roland Garros, comme cela pourrait arriver avec l’Espagnol Rafa Nadal.

Déclaration de la Coupe Laver dans les délais. pic.twitter.com/wMWUVOnhtz

– Laver Cup (@LaverCup) 18 mars 2020

.