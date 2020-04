L’ascension de Daniil Medvedev grâce à la biomécanique

Le chemin vers l’élite mondiale du tennis est si long et difficile que tous les joueurs ne peuvent pas le traverser. Seuls quelques chanceux atteignent l’objectif, bien que la chance soit également recherchée. De nombreux facteurs interviennent dans ce processus et le moindre détail compte pour faire le saut. Le cas de Daniil Medvedev Cela a beaucoup à voir avec cela, un joueur avec de nombreuses pièces en sa possession mais mal ordonné. Leur entraîneur, Gilles Cercara, a commencé à les mettre au vent, mais il avait besoin d’aide extérieure. C’est là que le chiffre de Caroline Martin, membre d’un laboratoire de biomécanique du sport où des outils sont développés pour optimiser les performances des professionnels.

«Le laboratoire n’avait jamais regardé le tennis, il était plus axé sur la natation, le handball ou le football, mais j’ai eu la chance que les patrons m’aient donné carte blanche pour développer mon propre département de tennis, plus précisément, pour étudier la biomécanique du service », explique les Français dans une interview publiée par Tennis Actu. La chose la plus compliquée était déjà faite, pour gagner la confiance dans une entreprise qui pariait sur les joueurs de tennis. Maintenant, la deuxième partie manquait, les attirant.

«Normalement, ce sont les entraîneurs qui me contactent. On commence par un entretien téléphonique, on définit des objectifs, je regarde des vidéos pour faire un peu connaissance avec le joueur puis une phase qui dure environ deux heures entre déjà en jeu. Il y a des moments où tout reste sur cet appel téléphonique, rien de plus, mais l’idéal est que le joueur vienne physiquement collaborer avec nous. Une fois ici, nous plaçons des capteurs sur le corps de l’athlète et sur la raquette en utilisant un protocole spécifique et l’entraînement commence immédiatement », explique la femme qui a reçu des visites de Harold Mayot, Diane Parry, Fiona Ferro ou Ugo Humbert ces derniers mois. .

«Nous effectuons des mesures de réussite / échec et rédige un premier rapport, bien que la chose la plus importante vienne plus tard. Les données sont traitées par logiciel, le squelette du joueur est reconstruit et les mesures sont comparées aux bases de données en fonction du niveau. C’est ainsi que nous déterminons les domaines à améliorer, tels que la hauteur d’un coup ou la puissance. L’amélioration peut également être liée à la technique ou à la préparation physique », explique Caroline, qui a rencontré un invité inattendu il y a environ deux ans.

Daniil Medvedev, actuel n ° 5 mondial, s’est mis entre ses mains en 2018 pour résoudre les problèmes qu’il rencontrait avec le service, une blessure qui au fil du temps a été brillamment refermée. «Ce n’est pas facile à analyser, des joueurs comme Nadal ou Djokovic ont également fait des changements techniques tout au long de leur carrière. La nôtre est l’optimisation, voir comment gagner quelques km / h ou comment augmenter le pourcentage de premiers services, ce sont ces détails qui différencient les joueurs de tennis au plus haut niveau. On ne remet jamais complètement en question la technique, mais il est aussi important que le joueur adhère au système, sinon ça n’en vaut pas la peine », valorise les Français, à la tête d’un programme révolutionnaire qui espère continuer à faire des pas dans le temps. Les mêmes mesures que Medvedev a prises.

«J’aime toujours regarder les résultats des joueurs qui sont venus travailler avec nous, nous recevons souvent des retours des entraîneurs. C’est souvent une question de niveau de confiance, mais aussi d’amélioration physique. Dans le cas de Daniil, c’est Gilles Cervara qui nous a contacté, il l’a fait alors qu’il était n ° 60 au monde et maintenant il fait partie des cinq premiers. Je ne veux pas dire que cette promotion n’est que grâce à nous, il est évident que le joueur a progressé dans bien d’autres domaines ».

Comme pour chaque paillasse de laboratoire, certaines expériences fonctionnent bien et d’autres moins. Dans le cas de Caroline, les premiers succès l’ont poussée à réfléchir à haute voix avec quelques noms qu’elle aimerait aider. «C’est une question que l’on me pose très souvent. Chez les garçons, ce serait un rêve d’analyser Roger Federer, à la fois scientifiquement et au niveau de l’admiration. À première vue, sa technique semble parfaite, mais il serait intéressant de voir ce que disent nos outils. Quant aux femmes, j’aimerais avoir Serena Williams, elle est sans aucun doute la meilleure ambassadrice que le tennis féminin ait jamais eue. »

