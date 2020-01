L’Asie / Océanie du groupe I de la Fed Cup a quitté la Chine

Les inquiétudes croissantes concernant le coronavirus ont entraîné le déplacement de la liaison Fed Cup Asie / Océanie du groupe I de Dongguan à Nur-Sultan, au Kazakhstan. L’égalité se jouera du 5 au 8 février. Il semblerait qu’environ 81 personnes soient mortes du virus.

L’épidémie du virus, selon les autorités, a d’abord signalé la propagation d’un marché de fruits de mer dans la ville de Wuhan. Les autorités chinoises ont mis la ville de neuf millions d’habitants en quarantaine, en la fermant.

Les autorités chinoises ont également averti que le virus accélère rapidement. La Fédération internationale de tennis (ITF) a publié dimanche une déclaration concernant le déplacement du site. «La décision de déplacer l’événement vers un autre lieu a été prise en raison de l’augmentation des restrictions de voyage en Chine à l’heure actuelle et a fait suite à la consultation de conseillers de sécurité indépendants».

Les quatre pays du groupe I d’Asie / Océanie sont l’Inde, Taïwan, la Chine, l’Ouzbékistan, la Corée du Sud et l’Indonésie. Les deux meilleures équipes du tournoi à la ronde se qualifieront pour les matches de barrage du Groupe mondial II tandis que les deux équipes au bas du tableau des points seront reléguées au Groupe II Asie / Océanie.

Sur le papier, l’équipe chinoise est la plus favorisée pour avancer avec Shuai Zhang, Qiang Wang, Shuai Peng et Saisai Zheng qui composent l’équipe. L’Inde Sania Mirza a également été nommée dans l’équipe du pays. Su-Wei Hseih de Taiwan et les sœurs Chan – Latisha et Hao-Ching – ont également été nommées au sein de l’équipe de leur pays.