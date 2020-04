Laslo Djere rappelle la dure bataille de l’an dernier avec la santé

La star du tennis serbe Laslo Djere, 24 ans, a rappelé sa bataille contre le Coxsackievirus. Après son retour de la tournée américaine l’année dernière, le Serbe a été diagnostiqué avec le virus Coxsackiev. Le joueur de 24 ans a joué un certain temps alors qu’il était infecté, mais heureusement, il a été diagnostiqué tôt et les principales conséquences ont été évitées.

Maintenant, le monde entier lutte contre la pandémie de coronavirus. L’ATP a suspendu la saison jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus. Lutter contre le Coxsackievirus n’a pas été facile, mais Djere dit que la pandémie de coronavirus est pire que cela.

“Cela n’a affecté que moi et ma vie”, a déclaré Djere à Sport Klub. Maintenant, je passe le plus clair de mon temps dans mon appartement où je pratique et m’entraîne autant que possible. Puis (en luttant contre le virus Coxsackievirus), je n’ai pas pu faire ça.

Ceci (la pandémie de coronavirus) est bien pire car il affecte notre planète entière. Je peux sentir la dépression et l’anxiété dans l’air et c’est le cas dans le monde entier. À cause de cela, cette période est bien pire que celle où j’ai été infecté. “

Djere, classé n ° 80 mondial, a disputé cinq épreuves avant la suspension du Tour. Le Serbe n’a pas connu un début de saison impressionnant alors qu’il a enchaîné les huitièmes de finale consécutifs à Doha et à Adélaïde, avant de perdre lors du premier tour de l’Open d’Australie.

L’ancien numéro 27 mondial Djere a remporté des matchs consécutifs pour la première fois cette année à Cordoue, où il a fini en demi-finale. Lors de son dernier tournoi disputé, le Serbe a été battu en huitièmes de finale de Buenos Aires. Djere a été déçu car il n’a pas pu défendre son titre à l’Open de Rio.