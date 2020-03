L’aspect technique qui fait de Federer et Djokovic les meilleurs

Il existe de nombreuses façons de mesurer la progression d’un joueur de tennis. Les résultats, la continuité physique, la montée du classement, la réponse dans les moments «chauds» des matchs, la sécurité avec le service … et aussi jouer et s’entraîner avec les meilleurs joueurs du monde. Ce dernier aspect est plus important qu’il n’y paraît, car vous testez le rythme de votre balle et assistez à certaines routines, jeux et timing de la frappe pendant une session complète.

Le Serbe a fait référence à ce dernier Miomir Kecmanovic, l’un des joueurs qui a le plus progressé l’année dernière, passant de la 130e place à la 47e actuelle. Kecmanovic, qui a disputé la finale de la prochaine génération la saison dernière, a décidé de terminer la saison dans le top 30, tant que le calendrier se jouera normalement. “L’objectif pour cette année serait le Top 30. Si je peux terminer l’année là-bas, ce serait merveilleux pour moi et je le ferai pas à pas”, a déclaré Kecmanovic. «Je ne veux pas me fixer de buts fous et être déçu à la fin de l’année. Je pense qu’il vaut mieux y aller pas à pas et ensuite, si vous réussissez, c’est parfait. “

Miomir, qui a pu s’entraîner en pré-saison avec Novak Djokovic et Roger Federer, 37 tournois du Grand Chelem entre les deux, souligne deux aspects clés du domaine. “Pour moi, tout a à voir avec la façon dont ils prennent la balle tôt et l’utilisent pour faire pression sur leurs adversaires. Et cela passe certainement par leur jeu de jambes. Je pense que c’est la chose la plus importante au tennis. Je pense que le jeu de jambes c’est la chose la plus importante, et aussi mentalement, de voir la balle plus vite et d’aller de l’avant. Ils n’attendent jamais que cela arrive. Ils essaient d’être agressifs avec ça. Je suppose que vous avez un sentiment différent lorsque vous commencez à jouer avec ces gars-là. voir quel est votre niveau et ce que vous devez faire pour y arriver. Je me suis vraiment senti un peu mieux. Après l’année que j’ai passée, j’ai senti que je pouvais jouer avec ces joueurs. Ils m’ont définitivement montré ce que je dois faire pour atteindre ce niveau à terme. ” .

Miro Hrvatin, l’entraîneur de Kecmanovic, approfondit cet aspect, dans des déclarations recueillies par l’ATP. “Je pense que c’est crucial parce que tout le monde sait jouer les bons et les mauvais coups, mais une fois que vous prenez le temps, les choses commencent à être différentes. Nous avons eu la chance de cette pré-saison et de la dernière pré-saison d’entraînement avec de très bons joueurs, certains des meilleurs joueurs du monde. S’entraînant avec eux, ils vous montrent comment vous voulez aller, ce que vous devez faire et sur quoi vous devez travailler. “

Hrvatin analyse ainsi les aspects dans lesquels son joueur doit travailler. «Je pense que c’est une combinaison, mais je pense que cela doit être mentalement agressif. Le jeu de jambes est très important, mais le timing est différent si vous vous approchez du ballon. Vous n’avez pas le temps de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Si vous leur donnez une balle courte, vous êtes mort. Vous avez manqué le point, c’est tout. Très simple. “

«L’année dernière, nous nous sommes entraînés à Tenerife avec Gunter Bresnik et Dominic Thiem ainsi qu’avec David Goffin et Jan-Lennard Struff. C’était parfait Et cette année a été encore plus parfaite. Nous étions avec Roger Federer, Novak Djokovic et Karen Khachanov, donc c’est quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. “

