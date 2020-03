L’association néerlandaise de tennis KNLTB reçoit une amende de 525 000 €. Voici pourquoi …

Selon Dutchnews.nl, l’association néerlandaise de tennis KNLTB a été condamnée à une amende de 525 000 € par le chien de garde néerlandais chargé de la protection de la vie privée Autoriteit Persoonsgevens. L’amende est liée à une plainte remontant à 2018, lorsque plusieurs membres de l’organisation se sont plaints d’avoir été contactés par e-mail et par téléphone par des sociétés ayant des liens avec la KNLTB alors qu’elles n’avaient jamais accepté que leurs informations soient vendues.

En vertu de la législation européenne sur la confidentialité (RGPD), toute personne aurait dû être invitée à accepter que ses informations soient partagées. Conformément à la plainte, un parrain a reçu les noms et adresses de 50 000 membres, tandis qu’un autre a reçu les noms et adresses d’au moins 300 000.

La KNLTB a déclaré qu’elle prévoyait de faire appel de l’amende et a ajouté qu’elle était extrêmement prudente en ce qui concerne les informations privées des membres. «L’association de tennis a toujours été prudente avec les données personnelles des membres et a été transparente quant à la politique concernant le partage des données personnelles.

Les membres en ont été informés et ont facilement pu annuler à l’avance. »L’organisation a également déclaré que le montant de l’amende aurait un impact majeur sur ses finances. Robert Jan Schumacher, directeur des services du syndicat.

“La KNLTB travaille avec des partenaires depuis des années pour permettre aux membres de bénéficier d’offres pertinentes. De plus, avec ces partenariats, nous générons des revenus pour le tennis aux Pays-Bas. Cette déclaration signifie que les membres ne peuvent plus bénéficier de la valeur ajoutée grâce à la collaboration avec des partenaires rendant la pratique de leur sport plus chère.

De plus, les associations sportives seront moins attrayantes pour le parrainage, ce qui compromettra le soutien des associations. ”