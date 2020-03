Le conseil d’administration du RFET a décidé de suspendre tous les tournois de tennis (y compris le tennis de plage et le tennis sur chaise), nationaux et internationaux et dans toutes les catégories, qui se déroulent en Espagne jusqu’au 5 avril 2020. À cette date, le Conseil d’administration réanalysera la situation d’alerte sanitaire par le COVID-19 dans notre pays et agira en conséquence avec l’objectif principal de la santé des joueurs, des fans et de la population en général.

.