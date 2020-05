L’ATP a expliqué que les événements sans fans n’étaient pas une option viable pour le tennis

La Russe Karen Khachanov révèle que l’ATP a expliqué aux joueurs que l’organisation d’événements sans fans n’est pas une option viable pour le tennis. La saison est suspendue depuis le 12 mars et aucun événement n’aura lieu avant le 13 juillet au moins.

Une fois le tennis repris, rien ne garantit que les supporters seraient autorisés à assister aux matchs. Les organisateurs de Wimbledon ont exclu d’accueillir les Championnats à huis clos une semaine avant d’annoncer l’annulation de l’événement.

Khachanov et son compatriote Andrey Rublev ont passé un bon moment lors de leur session Instagram Live mardi soir.

Rublev a utilisé toutes les chances possibles pour se moquer de Khachanov sur sa mauvaise connexion Internet.

Khachanov réapparaît, encore une fois dans une qualité redoutable:

“Bien, merci beaucoup!

Tout le monde me traîne à cause de ma connexion Internet. Et au lieu de me défendre, vous ajoutez juste du carburant au feu “https://t.co/op0u0YzWGB – Oleg S. (@ AnnaK_4ever) 28 avril 2020