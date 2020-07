L’ATP annonce les changements dans le classement ATP

La ATP a définitivement annoncé que cela se produira avec le système de classement mondial au milieu de la pandémie COVID-19[feminine. Il n’y a probablement pas de solution universelle qui satisfera tout le monde, mais après avoir discuté avec l’ITF et les quatre Grands Chelems, ils ont élaboré un plan qui a deux objectifs clairs: ne pas pénaliser ceux qui ne jouent pas de tournois pour des raisons de santé ou de sécurité, et essayer de récompenser en quelque sorte ceux qui récoltent de grandes performances dans la reprise du circuit.

Annonces :

– Quel sera le classement des joueurs de tennis après le retour du circuit?: Les joueurs compteront leur 18 meilleurs résultats au cours des 22 derniers mois. C’est-à-dire: les résultats des tournois à partir de mars 2019 (y compris les performances des tournois suspendus, voir Indian Wells, Miami, Monte Carlo ou Wimbledon) compteront, ainsi que les résultats qui se produisent lors de la reprise du circuit. Bien sûr, il y a un certain nombre de directives à considérer.

Tout d’abord: vous ne pouvez pas compter parmi les 18 meilleurs résultats d’un joueur deux représentations dans le même tournoi. Pour donner un exemple: oui Raphael Nadal réussi à conquérir le US Open 2020, son classement ne serait pas modifié, puisque les 2000 points gagnants en 2019 continueront de faire partie de son classement car il ne peut en aucun cas être amélioré. Un joueur ne peut compter que son meilleur résultat dans le classement de ce tournoi qu’il a joué en 2019 et 2020 (les exemples peuvent être nombreux: Madrid, Rome, Cincinnati, Us Open …)

Donc, dans le but de donner aux joueurs la flexibilité de rester à la maison s’ils le jugent bon, les joueurs ils ne perdront en aucun cas des points de leur classement. Ils ne peuvent que l’améliorer. Oui Diego SchwartzmanPar exemple, vous décidez de ne participer ni à la tournée nord-américaine ni à la tournée européenne, vous conserverez dans le classement les points que vous avez obtenus lors de ces tournois au cours de l’année 2019. Au cas où vous le feriez et, pour donner un exemple, la finale de l’US Open, ce sera ce résultat qui compte dans son classement, remplaçant les quarts de finale de 2019.

– Et en 2021?: L’ATP a prévu ce nouveau système jusqu’à fin 2020. L’année prochaine, s’il n’y a pas de news ou de tweaks sur le circuit (vu l’évolution du virus, des courbes arrivent), le classement se normalisera et les joueurs commenceront à défendre leur 18 meilleurs résultats … récoltés, oui, sur une période beaucoup plus longue: de mars 2019 à décembre 2020, comme nous l’avons déjà mentionné.

– Et les finales ATP?: L’un des points les plus étranges de ce nouveau classement est peut-être la méthode de qualification pour les finales ATP. Comme les joueurs peuvent conserver leurs scores 2019, seules les performances exceptionnelles des joueurs de tennis qui améliorent considérablement leurs performances pourraient nous faire voir de nouveaux joueurs dans le tournoi final de l’année. Dans un paradoxe du destin, les résultats de 2019 pourraient servir à vous classer dans le tournoi où les huit meilleurs sont … sur une année civile, sur papier.

– Autres sections à considérer: Nous parlons beaucoup de ce que c’est que de défendre les points récoltés en 2019, mais que se passe-t-il si un joueur joue un tournoi qu’il n’a pas joué l’année dernière? Que ses performances lui soient utiles ou non dans le classement dépendra de la saisie de ses 18 meilleurs résultats au cours de cette période de 22 mois. Il ne peut jamais endommager ou soustraire des points, et calculera dans le classement similaire à ce qu’il a été ces dernières années.

De plus, l’ATP soulève un point assez intéressant: NON tournoi qui se jouera pendant le reste de 2020 sera considéré comme ‘obligatoire’. Enfin, pour l’Us Open, le système de graine sera réalisé après deux semaines d’action sur le circuit (Washington et Cincinnati) et tiendra compte du nouveau système de score, tandis que pour ces tournois précédents le classement sera utilisé gelé qui est maintenu depuis mars.

Tout semble donc prêt pour le retour du tennis. Le nouveau système de notation est mis en place, le nouveau calendrier a posé ses bases et il ne manque que le plus important: la décision des joueurs. Sans obligation, avec relativement peu de marge pour marquer des points, tout indique qu’il y a deux grands facteurs de motivation des joueurs de tennis: le prix en argent pour ceux qui ont besoin d’une source de revenu et lutte pour entrer dans l’histoire (course historique du Grand Chelem, possibilité de pêcher un premier Major dans cette rivière en difficulté) pour le mieux. Le spectacle continue.