L’ATP annule tous les Challengers qui se joueront en mars en Chine à cause du coronavirus

Ces derniers jours, nous sommes très attentifs à ce qui se passe en Chine à cause du coronavirus qui affecte de nombreuses personnes. Pour cette raison, le ATP Il a annulé tous les tournois Challenger qui devaient être joués en mars, dans le but de défendre les joueurs inscrits à ces tournois. En mars, les Qujing Challengers (2 mars), Zhuhai (9 mars), Shenzhen (16 mars) et Zhangjiagang (23 mars) allaient être joués. On ne sait pas s’il sera reporté à d’autres dates ou s’il ne sera finalement pas joué en raison de la charge du calendrier 2020.

.