L’ATP Challenger Tour met à jour son calendrier après les annulations de coronavirus

Il coronavirus continue de modifier les plans de tout le monde et le tennis remarque ses effets. Au détriment de ce qui pourrait se passer dans les prochains mois avec le transfert des circuits ATP et WTA vers l’Europe, le ATP Challenger Tour Il a déjà connu des suspensions et des annulations que l’entité organisatrice procède à la mise à jour de son calendrier. Les tournois de Séoul, Busan et Gwanju ont été reportés au mois d’août, tandis que le tournoi Anning n’est pas encore programmé. De plus, le tournoi qui allait se jouer dans le Chamartín Tennis Club (Madrid) et qu’il a été décidé de suspendre, il a été établi qu’il se jouerait en octobre, tandis que l’événement de Samarkanda prévu le 11 mai a été annulé au détriment d’un tournoi à Manzanillo (Mexique) dans la semaine du 20 Avril

.