“L’ATP Cup n’est pas responsable du début de l’Open d’Australie”, déclare Novak Djokovic après sa victoire au premier tour

Novak Djokovic dit que ses efforts ATP n’étaient pas responsables de son début de bégaiement à l’Open d’Australie.

Djokovic était majoritairement aux commandes contre Jan-Lennard Struff lundi, mais les périodes de domination ont été rythmées par de gros écarts de concentration face à l’Allemand.

Cependant, il insiste sur le fait que la Coupe ATP, dans laquelle Djokovic a brillamment mené la Serbie à la victoire, n’est pas à blâmer.

“Pas du tout. Je ne le sens pas pour être honnête. J’étais épuisé juste après, mais j’avais sept jours pour récupérer et j’ai gardé mes séances d’entraînement agréables, courtes et intenses, j’ai fait ce que je devais faire pour maintenir le niveau et je suis content », a déclaré Djokovic.

«Je suis content de la façon dont j’ai joué, je suis content de ce que je ressens.

“La grande chose au sujet des tournois du Grand Chelem est que vous avez toujours un jour de congé entre les matchs, et ce n’est pas la première fois que je suis dans cette situation, donc j’ai hâte de relever le prochain défi.”

Djokovic a perdu un set lors de son match d’ouverture, ce qui a été une surprise, mais il dit qu’il est vraiment reconnaissant pour le test difficile que Struff a fourni.

“J’aime vraiment les premiers tours difficiles, en Grand Chelem en particulier”, a ajouté Djokovic.

«Historiquement, j’ai eu beaucoup de succès en Grand Chelem où j’avais des adversaires coriaces au premier tour parce que ça me permet de partir dès le début.

«Je dois être vigilant, je dois être à un niveau élevé, et je pense que je l’étais.

“Bien sûr, vous pouvez toujours mieux jouer et je m’attends à être meilleur au fur et à mesure que le tournoi progresse, mais ce fut un bon match et je suis heureux de la façon dont j’ai surmonté le défi.”

