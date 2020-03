L’ATP devra décider quoi faire des points de classement

A la décision de la suspension des six prochaines semaines, le plus haut corps de tennis masculin n’a pas commenté ce qui arrivera aux points ATP des tournois qui se dérouleront dans les six prochaines semaines, jusqu’au 20 avril. La ATP Il parle de prendre cette décision “en temps voulu”, car il n’est pas encore clair s’il faut éliminer tous les points accumulés par les joueurs au cours de la même période de 2019, geler tous ou geler une partie d’entre eux afin que la perte ne soit pas si soudaine.

