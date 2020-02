L’ATP doit-il remercier Roger Federer, Nadal et Djokovic?

L’ATP doit-il remercier Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pour la grande croissance du tennis masculin de ces 15 ans? ATP a vu sa marque croître de façon exponentielle au cours de la dernière décennie et au-delà, grâce à divers facteurs.

Un ensemble de données montre les augmentations évidentes de l’activité, la couverture médiatique, la présence de foule dans les stades, l’augmentation des prix en argent, davantage de tournois et de nouvelles installations technologiques de pointe (les trois dernières merveilles sont les toits rétractables du stade Arthur Ashe, à New York , sur Court No.

1 à Wimbledon et sur le court Philippe Chatrier, à Paris). Grâce à une gestion prudente et habile, ATP a créé un véritable empire, grâce aux médias sociaux avec tous les fans. Les investissements ATP ont été un élément crucial de cette énorme augmentation de popularité, mais sans Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, aurait-il été pareil? Probablement pas.

Les Big Three ont monopolisé le dernier âge du tennis, marquant des records qui ne seront guère battus à l’avenir, remportant des titres, jouant des matchs légendaires et conquérant l’amour des fans et des foules. Inutile de le nier: si Federer, Nadal ou Djokovic jouent un tournoi, pour les organisateurs, cela signifie de l’or: stades complets, billets à guichets fermés, merchandising et couvertures médiatiques.

Les tournois de slams marquent un nouveau record de foule chaque année. Année après années. Et c’est ce qui se passe pour l’ATP Masters 1000. Imaginez que Roger, Rafa et Nole sont les trois joueurs de tennis qui ont remporté le plus de tournois de slam jamais en simple masculin.

Et maintenant, après l’Open d’Australie 2020, ils sont tous très proches: Federer 20 Slams, Nadal 19, Djokovic 17. Cela signifie que les deux prochaines années seront passionnantes, étonnantes et passionnantes. Bref, deux ans au cours desquels ATP verra son succès se multiplier.

Le rôle des Big Three dans l’augmentation de la popularité du tennis était crucial; sans eux, tout aurait été différent. Il suffit de regarder l’événement caritatif Match for Africa 6 au Cap. Roger Federer et Rafael Nadal ont enregistré un nouveau record de spectateurs pour un seul match de tennis (plus de 51 000 présents au Cape Town Stadium).

La vraie question est: que se passera-t-il après eux? L’ATP trouvera-t-il d’autres champions capables de prendre le relais et de poursuivre l’essor du monde du tennis? Oui. C’est arrivé dans le passé, ça arrivera aussi dans le futur. Mais quand et comment répondre à une question compliquée?