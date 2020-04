“L’ATP et la WTA doivent fusionner en une seule association”

Roger Federer parlé d’un sujet qui a beaucoup de discussions dans cette période sans tennis. La pandémie mondiale de Covid-19 a forcé les joueurs de l’ATP et de la WTA à rester chez eux, comme tout le monde à travers le monde. Et dans ces moments, les protagonistes des circuits ATP et WTA parlent de leurs sentiments, de leurs inquiétudes et de leurs idées sur ce que pourrait être l’avenir du tennis.

Roger Federer a parlé de ce qu’il pense des circuits ATP et WTA et de ce que devrait être leur avenir: “Je me demande seulement … je suis le seul à penser que le moment est venu pour les hommes et les femmes de s’unir et de se rassembler ? “

Avec ce tweet, dans lequel il propose la fusion entre l’ATP et la WTA, le Suisse Maestro a ouvert le débat sur ce que le jeu doit faire pour mieux redémarrer après l’arrêt provoqué par le coronavirus. “Je ne parle pas de fusionner la concurrence sur le terrain, mais de fusionner les 2 organes directeurs (ATP et WTA) qui supervisent la tournée professionnelle des hommes et des femmes”

La proposition va également dans le sens des demandes pressantes du tennis féminin d’une péréquation des compensations. Compte tenu de tout ce qui se passe en 2020, avec la plupart des tournois annulés ou reportés, la proposition de Roger Federer pourrait trouver de nombreux supporters, à la fois dans le WTA Tour et dans le circuit masculin: ce serait une époque pour le tennis, un changement égal à l’introduction de l’ère ouverte.

Serait-ce l’avenir du tennis? En attendant, la saison devrait reprendre entre août et septembre, bien que la décision finale intervienne en juin. Pendant ce temps, Roger Federer se remet d’une opération au genou droit.

