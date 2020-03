L’ATP et la WTA prolongent la suspension de tous les tournois de tennis

En réponse à la crise des coronavirus, les circuits ATP et WTA ont suspendu tout le tennis jusqu’au 7 juin, une extension de la suspension d’origine qui devait prendre fin en avril.

Cela signifie que l’intégralité du swing de printemps sur terre battue ne se tiendra pas comme prévu. Avec les événements Masters 1000 à Madrid et Rome, ainsi que les événements WTA à Strasbourg et Rabat et les événements ATP à Munich, Estoril, Genève et Lyon, tous ont été annulés.

Les défis posés par la pandémie de Covid-19 au tennis professionnel exigent une collaboration plus grande que jamais de tous les membres de la communauté du tennis afin que le sport progresse collectivement dans le meilleur intérêt des joueurs, des tournois et des fans.

Nous évaluons toutes les options liées à la préservation et à la maximisation du calendrier du tennis en fonction des différentes dates de retour pour les Tours, ce qui reste inconnu pour le moment. Nous nous engageons à travailler sur ces questions avec nos joueurs et membres du tournoi, et les autres instances dirigeantes, dans les semaines et les mois à venir.

Toutes les décisions liées à l’impact du coronavirus nécessitent une consultation appropriée et un examen avec les parties prenantes du jeu, une opinion partagée par l’ATP, la WTA, la Fédération internationale de tennis, All England Lawn Tennis Club, Tennis Australia et la United States Tennis Association. Déclaration conjointe de l’ATP et de la WTA

Les tournois qui débuteront le 8 juin devraient se dérouler comme prévu, mais cela est bien sûr susceptible de changer, car les troubles affectant tous les horizons devraient se poursuivre.

Liste complète des tournois ATP et WTA concernés

Tournoi

Tour

Date

Annulé / reporté

BNP Paribas Open, Indian Wells

Mixte

12/03/2020 – 22/03/2020

Oui

Open de Miami

Mixte

25/03/2020 – 05/04/2020

Oui

Championnat américain d’argile masculin, Houston

ATP

06/04/2020 – 12/04/2020

Oui

Grand Prix Hassan II, Marrakech

ATP

06/04/2020 – 12/04/2020

Oui

Volvo Car Open, Charleston

WTA

06/04/2020 – 12/04/2020

Oui

Copa Colsanitas, Bogota

WTA

06/04/2020 – 12/04/2020

Oui

Masters de Monte-Carlo

ATP

12/04/2020 – 19/04/2020

Oui

Grand Prix Porsche Tennis, Stuttgart

WTA

20/04/2020 – 26/04/2020

Oui

Open d’Istanbul

WTA

20/04/2020 – 26/04/2020

Oui

J&T Banka Prague Open

WTA

20/04/2020 – 26/04/2020

Oui

Open de Barcelone

ATP

20/04/2020 – 26/04/2020

Oui

Open de Hongrie

ATP

20/04/2020 – 26/04/2020

Oui

Open de Munich

ATP

27/04/2020 – 03/05/2020

Oui

Estoril Open

ATP

27/04/2020 – 03/05/2020

Oui

Open de Madrid

Mixte

03/05/2020 – 10/05/2020

Oui

Rome Masters

Mixte

10/05/2020 – 17/05/2020

Oui

Banque Eric Sturdza Geneva Open

ATP

17/05/2020 – 23/05/2020

Oui

Parc ouvert Auvergne-Rhône-Alpes Lyon

ATP

17/05/2020 – 23/05/2020

Oui

Internationaux de Strasbourg

WTA

17/05/2020 – 23/05/2020

Oui

Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat

WTA

17/05/2020 – 23/05/2020

Oui

Roland Garros

Grand Chelem

24/05/2020 – 06/07/2020

Oui, déplacé au 20 septembre

Classement des points gelés

Avec la suspension, les classements ATP et WTA seront gelés tout au long de cette période.

Le raisonnement ici est que les joueurs ne peuvent pas ajouter de points en gagnant des matchs, ils ne les perdront pas non plus, ce qui semble être l’option la plus judicieuse.

Cela signifie que tous les joueurs conserveront leur place actuelle dans les classements ATP et WTA jusqu’en juin – et éventuellement au-delà si la suspension est prolongée.

Vous pouvez voir à quoi ressembleront les deux tournées lorsque le jeu reprendra, espérons-le, le 8 juin.

Classements ATP du 8 juin

Classement

Joueur

Points

1

Novak Djokovic

10 220

2

Rafael Nadal

9 850

3

Dominic Thiem

7 045

4

Roger Federer

6 630

5

Daniil Medvedev

5 890

6

Stefanos Tsitsipas

4 745

sept

Alexander Zverev

3,630

8

Matteo Berrettini

2,860

9

Gael Monfils

2,860

dix

David Goffin

2 555

Classements WTA du 8 juin

Classement

Joueur

Points

1

Ashleigh Barty

8717

2

Simona Halep

6076

3

Karolina Pliskova

5205

4

Sofia Kenin

4590

5

Elina Svitolina

4580

6

Bianca Andreescu

4555

sept

Kiki Bertens

4335

8

Belinda Bencic

4010

9

Serena Williams

3915

dix

Naomi Osaka

3625

