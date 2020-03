L’ATP et la WTA prolongeront la saison jusqu’en décembre si la saison reprend

La saison 2020 sera prolongée jusqu’en décembre si le jeu reprend cette année, rapporte Christopher Carey du New York Times. La semaine dernière, l’ATP et la WTA ont annoncé dans une déclaration conjointe qu’elles prolongeaient la suspension des visites jusqu’au 7 juin en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le 8 juin, la saison de gazon devrait commencer. L’ATP et la WTA ont pris des mesures radicales en annonçant une suspension aussi longue. Mais il n’y a pas trop d’optimisme quant à la reprise de la saison le 8 juin, car beaucoup s’attendent à ce que la suspension soit à nouveau prolongée.

“Il y a tellement d’incertitude sur la saison de tennis 2020, mais ce qui est clair, c’est que si le jeu reprend cette année, l’ATP et la WTA ont l’intention de jouer jusqu’à la fin du mois de décembre: en utilisant leur intersaison précédemment programmée pour essayer d’obtenir autant de tournois joués” que possible “, a déclaré Carey dans un message Twitter.

L’ATP et la WTA ont initialement suspendu les tournées pendant quelques semaines. Comme il devenait clair qu’il n’y aurait aucun moyen de reprendre la saison en avril, la Fédération française de tennis (FFT) a rapidement réagi. La FFT a reprogrammé l’Open de France qui se déroule désormais du 20 septembre au 4 octobre.

L’ATP et la WTA n’ont eu d’autre choix que de prolonger la suspension des tournées jusqu’au 7 juin. Pendant ce temps, l’AELTC tiendra une réunion la semaine prochaine et il y a une chance que Wimbledon soit reporté ou même annulé. Malheureusement, il semble peu probable que Wimbledon se déroule comme prévu du 29 juin au 12 juillet. Toute la saison sur terre battue a été annulée et il y a maintenant de bonnes chances que cela se produise avec la saison d’herbe.