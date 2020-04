«L’ATP et la WTA sous une seule organisation apporteraient beaucoup d’avantages»

Avec la pandémie de coronavirus arrêtant toute l’action de tennis au moins jusqu’en juillet, le moment est venu pour certains changements notables et efforts pour amener le sport à un niveau supérieur pour les générations à venir. Roger Federer et beaucoup d’autres aimeraient voir l’ATP et la WTA sous un même parapluie et une seule organisation, exhortant aux mouvements nécessaires et à une meilleure expérience pour les joueurs et les fans.

Pour le moment, il n’est pas facile de suivre les différentes organisations et différences entre le tennis masculin et féminin, en commençant par le classement, les catégories de tournois, les prix en argent et tous les autres segments essentiels de notre sport.

Le célèbre entraîneur Darren Cahill se tient sur la même longueur d’onde avec les joueurs, appelant à la fusion des deux tours et des règles simplifiées ainsi que la façon de regarder et de suivre le tennis. Cahill pense que l’ATP et la WTA devraient travailler ensemble sur des améliorations, faisant l’éloge des catégories et du système de classement du côté masculin du jeu et espérant une chose similaire sur le circuit WTA dès que possible.

“Cela nous amène davantage vers un commissaire au tennis”, a déclaré Cahill. “Supposons que les quatre tournois du Chelem restent tels quels, mais vous avez alors l’ATP, la WTA et l’ITF réunis en un seul, ce qui signifie que vous pouvez nommer un commissaire de tennis qui supervisera les tournées masculine et féminine, la Fed Cup, la Coupe Davis. , les Jeux Olympiques et aussi les plus petits événements qui sont sous l’ITF et aussi sous la WTA.

Cette personne et cette organisation auraient un pouvoir énorme. Je pense que, hypothétiquement, ce serait une assez bonne position pour un joueur de tennis, car vous savez que chaque décision est prise dans le meilleur intérêt du jeu.

En ce moment, en tant que fan de tennis, si vous voulez essayer de suivre le tennis, que ce soit la Coupe Davis, la Fed Cup, la WTA, l’ATP, les petits événements, il y a tellement de plateformes différentes auxquelles un fan doit s’abonner et c’est déroutant.

Les médias sociaux deviennent également beaucoup plus faciles si les circuits sont fusionnés. Au lieu de rivaliser les uns contre les autres pour un espace de médias sociaux, cela devient tout un. Nous aurions également un ensemble de règles; en ce moment, il y a des règles différentes sur la tournée WTA par rapport à la tournée ATP, un ensemble de classements également, ce qui rendrait tout beaucoup plus facile à comprendre.

Même pour nous qui vivons la tournée WTA, il n’est pas facile de savoir comment fonctionne la tournée, alors que la tournée masculine est beaucoup plus confortable. Nous connaissons vos 1000, 500, 250 et comment fonctionnent les classements, c’est beaucoup plus compliqué sur le circuit féminin, donc cela simplifierait tout.

Pour le moment, les hommes commandent un peu plus à la table des négociations lorsque nous parlons des droits de télévision. Les notes sont passionnantes, car cela dépend de la zone dans laquelle vous vous trouvez, de savoir qui évalue le mieux. Je sais que Serena Williams aux États-Unis est incroyablement bien et elle est là-haut avec Rafa et Federer. ”