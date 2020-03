L’ATP gèlera-t-il les points de classement pendant une suspension de six semaines?

L’Association of Tennis Professionals (ATP) a annoncé une suspension de six semaines de la tournée des hommes en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus. La suspension intervient au lendemain de l’état d’une pandémie déclarée par l’OMS. L’ajournement de six semaines signifie qu’aucun événement ATP Tour et ATP Challenger Tour n’aura lieu jusqu’au 27 avril.

L’Open de Miami, l’événement ATP 250 à Houston, Marrakech et Budapest, le Rolex Monte-Carlo Masters et l’Open de Barcelone sont les tournois qui ont été annulés. Cependant, avec cette décision, la question se pose: si l’ATP gèrera ou non le classement?

«Cela représente une grande perte»: Gaudenzi

La suspension fait suite aux restrictions et interdictions de divers gouvernements du monde entier, en particulier sur le site du tournoi. Les États-Unis ont annoncé une restriction de voyage de 30 jours pour les ressortissants étrangers de 26 pays européens. En outre, les gouvernements européens ont annoncé des restrictions accrues sur les grands événements.

L’Italie n’autorise les voyages que pour des raisons professionnelles et de santé avant le mois prochain. En revanche, la France a interdit les événements impliquant un rassemblement de plus de 1 000 personnes.

“Ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère et cela représente une grande perte pour nos tournois, nos joueurs et nos fans dans le monde entier”, a déclaré le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi.

Cependant, il a expliqué que l’ATP a pris cette mesure afin de «protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel, de la communauté du tennis au sens large et de la santé publique en général face à cette pandémie mondiale».

L’ATP tiendra-t-elle le classement pendant six semaines?

Selon l’atptour.com, l’association analyse l’impact de la suspension sur les points du classement ATP. Ils annonceront bientôt la décision sur les points de classement. Les points FedEx ATP Rankings ne seront pas disponibles lors des tournois ITF World Tennis Tour pendant la période de suspension.

Si le classement ne se fige pas, certains joueurs abandonneront le classement avant la fin de la période de suspension. L’impact sera plus important pour certains joueurs. Alors que Fabio Fognini quittera le top 20, Dusan Lajovic, John Isner et Borna Coric pourraient tomber au-dessus du top 40. En revanche, Frances Tiafoe quittera le Top 100.

L’ATP tiendra-t-elle le classement? C’est difficile à prévoir pour le moment, mais nous espérons que l’association prendra une décision dans le meilleur intérêt de tous.

