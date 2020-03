“L’ATP n’envisage pas de jouer des tournois à huis clos”

L’urgence du coronavirus a affecté le monde du sport et le tennis fait également partie des activités les plus touchées. En Amérique, la National Basketball Association (NBA) a été suspendue pendant 30 jours et l’annulation de la saison n’est pas exclue dans le pays.

L’ATP, pour sa part, a interrompu le tournoi pendant 6 semaines avec plusieurs tournois importants reportés ou annulés. C’est le cas du Montecarlo Masters, qui ne sera pas reporté, mais ne se jouera pas en 2020.

L’année dernière, Fabio Fognini a remporté le tournoi en battant le Serbe Lajovic en finale. “L’ATP a pris la décision d’annuler les tournois sur six semaines, aucune autre option n’était possible”, a déclaré le directeur du tournoi, Zeljko Franulovic, à L’Equipe.

«Et c’est une bonne décision, car c’est encore une fois une question de santé des joueurs et des spectateurs. La situation empire partout, il faut être lucide. Comme vous pouvez l’imaginer, ce fut un coup dur lorsque nous avons pris note de cette décision.

C’est triste, non seulement pour moi mais pour toute mon équipe qui a travaillé si dur pour cette édition 2020. C’est aussi triste pour les joueurs, qui aiment le tournoi, mais aussi pour nos partenaires, le public et les téléspectateurs du monde entier.

Mais c’est la santé qui prévaut, nous ne voulions prendre aucun risque. Les remboursements seront effectués automatiquement par virement sur les comptes des détenteurs de billets. Tout cela dans les meilleurs délais, c’est-à-dire dans un délai de deux à trois semaines.

Il y aura un manque à gagner, ce n’est pas un secret. Mais c’est très difficile à estimer car on parle ici de recettes de billetterie, d’accords avec des partenaires… C’est incroyable pour le moment. Mais cela ne remet pas en cause l’avenir financier du tournoi, qui n’est pas en danger ».