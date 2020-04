L’ATP n’exclut pas de reporter tous les tournois jusqu’en 2021 en raison d’un coronavirus

Andrea Gaudenzi, président du ATP depuis janvier dernier, il a estimé qu’en ce moment “personne ne peut exclure” le report des tournois jusqu’en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, bien qu’il ait exprimé sa volonté d’organiser “au moins” trois Grand chelem et les Finale de Londres, dont la date est obligatoire en raison de la disponibilité du O2 Arena, en cette saison.

“Personne ne sait quand nous participerons à nouveau. Le 9 mars, nous avons annulé Puits indienC’est à cause de la règle «la santé et la sécurité d’abord» et nous ne prévoyons pas de jouer à huis clos. À partir de ce moment, l’épidémie s’est aggravée et maintenant je suis enfermé dans ma maison de Londres, faisant des plans qui pourraient changer à tout moment en fonction de l’urgence sanitaire “, a déclaré Gaudenzi dans une interview au journal italien” Corriere della Sera “.

“Nous parlons de dates hypothétiques. Aussi maintenant aussi le États-Unis Open il envisage de reporter le tournoi. Tout dépend du virus. Personne ne peut exclure le report du tennis jusqu’en janvier 2021, lorsque nous reviendrons jouer avec l’Open d’Australie “, a-t-il ajouté.

Gaudenzi, qui a remporté trois tournois ATP au cours de sa carrière de tennis (Casablanca 1998 et Acapulco et St Poelten 2001), tous sur terre battue, a jugé essentiel qu’il existe des règles “plus strictes” pour que tous les tournois puissent coexister.

Attention aux quatre tournois du Grand Chelem

“L’affaire Roland Garros (reportée par ses organisateurs fin septembre) montre qu’il faut avoir plus de règles pour coexister sur le calendrier. Les quatre ‘Big’ ont des règles différentes pour les bris d’égalité du cinquième set. Les droits de télévision sont vendus de manière différente. cela ne peut pas être le cas “, at-il dit.

“Roland Garros, paniqué par les déclarations du président (Emmanuel) Macron sur l’état de guerre, a déposé son drapeau français en septembre. Il y a eu des altercations. Personne ne peut se permettre d’être arrogant”, a-t-il poursuivi.

En attendant de voir l’évolution de la pandémie, Gaudenzi a indiqué que sa volonté est de donner la priorité au Grand Chelem et à la London ATP Finals. Ces derniers, en particulier, sont les seuls qui ne peuvent pas être reportés. Soit ils sont joués aux dates prévues, soit ils doivent être annulés.

“Il n’y aura pas de” hors saison “. Les joueurs sont déjà debout depuis assez longtemps et ils sont tous d’accord. Nous jouerons autant de tournois que possible dans les semaines qui se termineront en décembre pour conserver des points et des prix”, a déclaré Gaudenzi.

“Le Grand Chelem et les Finales de Londres sont prioritaires. Venir à Londres avec trois compétitions de Grand Chelem et quelques tournois Masters 1000 serait bien. Nous travaillons sur un calendrier hypothétique, avec les Finales comme point fixe. L’O2 Arena de Londres est uniquement disponible du 15 au 22 novembre.

Vous pourriez également être intéressé par:

Wimbledon entrera 114 millions de dollars malgré le fait qu’elle ne joue pas pour le coronavirus

.