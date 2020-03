L’ATP partage des mises à jour sur les plans de reprise de la saison. Voici la date attendue …

Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a déclaré que l’objectif restait de reprendre la saison le 8 juin. La semaine dernière, l’ATP a prolongé la suspension de la tournée jusqu’au 07 juin en raison de l’épidémie de coronavirus. Le 8 juin, la saison de gazon devrait démarrer.

La tournée suit de près la situation concernant l’épidémie de coronavirus, mais ils espèrent qu’il n’y aura pas besoin de suspensions supplémentaires. “Nous continuons d’évaluer toutes les options liées à la préservation et à la maximisation du calendrier en fonction des différentes dates de retour pour le Tour”, a déclaré Gaudenzi dans un communiqué publié sur le circuit ATP.

“Il va sans dire qu’une pleine coopération avec les autres organes directeurs est essentielle. Nous sommes en étroite discussion avec tous les événements sur le terrain et ils restent dans le calendrier comme prévu à l’heure actuelle.” La réalité est que la situation évolue rapidement et il n’y a pas d’autre option que de prendre ce jour par jour et semaine par semaine ».

La suspension du Tour a été une décision difficile et difficile, mais l’ATP place la santé et la sécurité de ses joueurs au premier rang. “Il est difficile de comprendre ce qui s’est passé dans le monde au cours des dernières semaines et il est remarquable de penser que, en temps ordinaire, dimanche dernier aurait vu l’aboutissement du premier ATP Masters 1000 de l’année à Indian Wells”, Gaudenzi m’a dit.

«La suspension actuelle du Tour laisse un grand vide dans toutes nos vies. Cependant, nous cherchons à jouer notre rôle au cours des prochaines semaines grâce à nos plateformes de médias numériques et sociaux qui, entre autres initiatives, ont inclus le lancement d’une campagne de contenu #tennisathome pour offrir du contenu positif et frais à nos fans ».