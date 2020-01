L’ATP rapporte à tort que Tennys Sandgren a vaincu Roger Federer

Comme ils disent toujours, ce n’est pas fini jusqu’à ce que ce soit fini. Dans l’un des matchs les plus bizarres de ces dernières années, Roger Federer a surmonté Tennys Sandgren, une blessure à l’aine tenace et même une défaite signalée pour se qualifier pour les demi-finales de l’Open d’Australie pour la quinzième fois de sa carrière. Visiblement gêné, Federer a sauvé trois balles de match lors de son service 4-5 dans le quatrième set. Quelques minutes plus tard, Sandgren a gaspillé quatre autres balles de match dans un bris d’égalité. Au cinquième, Federer punit l’Américain.

Alors que seuls quelques fans inconditionnels se seraient attendus à ce que Federer change les choses, un match n’est jamais officiellement terminé avant la poignée de main. Mais tard dans le bris d’égalité, les fans hispanophones ont reçu une notification push de l’application officielle ATP lisant “Sandgren Knocks Out Federer à Melbourne” avec une sous-titre: “L’Américain atteint sa première demi-finale du Grand Chelem.”

Ce fut un rapport assez remarquable car le match n’était pas terminé, mais l’ATP avait déjà déclaré le fonctionnaire contrarié. Voici une traduction en anglais du rapport plutôt prématuré qui est arrivé:

«Bouleversement terminé. Tennys Sandgren a atteint sa première demi-finale en carrière après avoir battu Roger Federer 3-6 6-3 * 6-3 * 7-6 * à l’Open d’Australie. L’Américain, quart de finaliste en 2018, a prolongé son histoire d’amour à Melbourne Park, obtenant un résultat historique que personne n’oubliera. Devant une Rod Laver Arena bondée et affichant une foi sans limites, l’Américain a réussi à renverser le champion à six reprises en une soirée inoubliable. »

Mais l’ATP semblait avoir jeté un coup d’œil à Sandgren. L’Américain n’a en fait pas bouclé la surprise, Federer se ralliant en quelque sorte pour remporter une victoire 6-3 2-6 2-6 7-6 (8) 6-3 pour réserver sa place dans les quatre derniers. Bien sûr, les erreurs sont faciles à faire, mais l’ATP regrettera certainement cette erreur, ayant oublié la règle cardinale du reportage sportif: attendez la fin du match avant de publier.

P.S. Ils n’ont même pas obtenu les bons scores des deuxième et troisième sets.

